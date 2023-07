Eigenheim

11:08 Uhr

Neue Küche, neuer Anstrich: Worauf achten Käufer beim Hauskauf?

Sauber und gepflegt sollte es sein, wenn man ein Haus zu einem guten Preis verkaufen will. Ein paar Möbel in den Zimmern schaden nicht.

Plus Auch auf dem Immobilienmarkt gilt: Der erste Eindruck muss stimmen. Oft sorgen schon Kleinigkeiten dafür, dass der Interessent den gewünschten Preis bezahlt.

Von Harald Czycholl

Ob Umzug, Scheidung oder Erbschaft: Es gibt viele Gründe, ein Haus zu verkaufen. Zumal allerorten von Betongold und Immobilienboom die Rede ist – und viele Eigentümer gerade einen wahren Geldregen erwarten. Klar ist: Wer eine Immobilie verkauft, möchte den bestmöglichen Preis erzielen. Doch auch beim Hausverkauf zählt der erste Eindruck: An Lage und Alter lässt sich nichts ändern, am äußeren Erscheinungsbild und der Ausstattung schon. Um die Schokoladenseite hervorzuheben, ist keine komplette Sanierung nötig. Schon kleine Handgriffe können ausreichen, um ein Haus optimal in Szene zu setzen. Worauf Eigentümer vor dem Hausverkauf achten sollten und welche Maßnahmen sich auszahlen.

Wie genau funktioniert ein Bausparvertrag? 1 / 6 Zurück Vorwärts Ein Bausparvertrag ist der Klassiker der Immobilienfinanzierung. Das Konzept ist einfach: Zunächst wird über einen Zeitraum von mehreren Jahren Geld angespart.

Haben die Bausparer den Vertrag über einen bestimmten Zeitraum bespart und dabei einen Mindestbetrag auf dem Konto angesammelt, ist der Vertrag zuteilungsreif. Dann können sie zusätzlich zu den angesparten Mitteln ein Bauspardarlehen in Anspruch nehmen – zu einem bei Vertragsschluss fest vereinbarten Zinssatz.

Angesichts der derzeit niedrigen Zinsen kann sich ein Bausparvertrag lohnen. Nach Angaben der Stiftung Warentest ist Bausparen nur dann sinnvoll, wenn der Vertrag später tatsächlich der Immobilienfinanzierung dient.

Wer das Darlehen nicht in Anspruch nimmt und sich das angesparte Guthaben nach dem Ende der Laufzeit einfach auszahlen lässt, dem bleibt ein schlecht verzinster Sparvertrag.

Außerdem ist der Vertrag nur sinnvoll, wenn in der Zukunft die Zinsen steigen. Denn nur dann ist das Bauspardarlehen günstiger als ein Bankkredit, bei dem die Zinsen von der Entwicklung am Kapitalmarkt abhängen.

Wer nach einem Bausparvertrag sucht, sollte nicht nur auf die Höhe der Darlehenszinsen achten, rät die Stiftung Warentest. Ebenso wichtig sind der Guthabenzinssatz, der Tilgungsbetrag und das Mindestguthaben für die Zuteilung. (czy)

Immobilienmarkt: Worauf achten Kaufinteressenten bei Besichtigungsterminen?

Der Kauf eines Eigenheims ist eine emotionale Angelegenheit. Deshalb sind Privatkäufer im Vergleich zu professionellen Investoren auf eine ziemlich persönliche Weise beteiligt. „Emotionen und Wohlfühlfaktor spielen meist eine große Rolle“, sagt Sascha Kilb, Partner und Experte für An- und Verkauf von Immobilien beim Beratungsunternehmen Drees & Sommer. „Sofern die Immobilie auf den ersten Blick passt, fällt der zweite Blick manchmal nicht so gründlich aus.“ So sei es bei Privatkäufern eher selten, dass sie den Preis verifizieren und Verkehrswertgutachten einholen, was bei professionellen Investoren das übliche Vorgehen wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen