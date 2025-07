Zwei Klassiker vereint: Schwarzwälder-Kirsch-Tiramisu

Dieses Jahr ist ein Kirschenjahr und zum ersten Mal seit langer Zeit haben sie keine Maden. Doch nun ist Papa alt und nicht mehr so gut zu Fuß. Also schnapp’ ich mir die klapprige Leiter aus dem Schuppen meiner Eltern und hangel mich von Ast zu Ast, um auch die richtig schönen, dicken Kirschen oben in der Krone pflücken zu können. Papa steht unten und hält mir den Korb hin. Verdrehte Welt. Ein schöner Moment.

Was machen wir nun mit den ganzen schönen, saftigen Kirschen? Mama kocht eine Kirschsuppe und ich mache für uns alle ein Tiramisu und nenne es Schwarzwälder-Kirsch-Tiramisu. In dreißig Jahren, wenn ich eine Omi bin, werde ich es vielleicht wieder essen und mich an diesen schönen Tag erinnern.

Zutaten für 8 Personen

Zubereitung

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/