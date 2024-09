Großes Geschmackserlebnis: Gebackener Camembert mit Trauben

Französischer Camembert, im Ofen wunderbar cremig gebacken, ist für sich alleine ja schon ein Leckerbissen. Zusammen mit süßen Trauben und süßen Schalotten, einem würzigen Dressing und etwas frischem Baguette verwandelt sich der Käse im Handumdrehen in ein köstliches Abendessen.

Der Clou an dem Gericht ist das Dressing, das zum Teil mitgebacken wird, das aber vor allem am Ende über den gebackenen Camembert kommt: Rotweinessig mit Olivenöl, ein wenig Knoblauch, zerstoßene Fenchelsamen und Zitronenabrieb. In den Trauben konzentriert sich beim Backen der Zucker, sodass sich die Süße wunderbar entfaltet. Auch die Schalotten entwickeln durch die Hitze eine Süße, aber sie bringen auch eine leichte Würze und frische Schärfe ins Gericht.

Zutaten für 2 Portionen:

250 g Tafeltrauben (ohne Kern)4 Schalotten1 Zehe Knoblauch (klein)1/2 TL Fenchelsamen3 Zweige Thymian4 Zweige Rosmarin1/2 TL Zitronenabrieb4 EL Rotweinessig4 EL OlivenölSalzPfeffer250 g Camembert (oder eine vegane Alternative)1 Handvoll Walnüsse (optional)1 Baguette

Zubereitung:

1. Trauben waschen und von den Stielen zupfen. Schalotten schälen und längs vierteln. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse drücken. Fenchelsamen in einem Mörser fein mahlen. Kräuter waschen und trocken schütteln.

2. Knoblauch, Fenchelsamen und Zitronenabrieb mit Rotweinessig und Olivenöl gut vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Den Camembert in eine ofenfeste Auflaufform legen, Schalotten, Trauben und Kräuter um den Käse herum verteilen. Nicht ganz die Hälfte des Dressings auf Käse, Trauben und Schalotten verteilen.

4. Den Käse im vorgeheizten Backofen 15-20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze backen, bis die Oberfläche goldgelb wird und der Käse innen flüssig ist.

5. Den Käse aus dem Ofen nehmen und das restliche Dressing über den Zutaten verteilen. Wer mag, streut noch ein paar Walnüsse über das Gericht.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/