Elterngeld Plus: Wie lange kann man es bekommen?

Elterngeld soll fehlendes Einkommen ausgleichen. Dabei gibt es verschiedene Varianten. Wie lange kann man aber eigentlich Elterngeld Plus bekommen?

In Deutschland gibt es verschiedene Leistungen für Familien, unter anderem das Elterngeld mit seinen unterschiedlichen Varianten. Laut dem Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) gleicht die Leistung fehlendes Einkommen aus, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen. So soll die wirtschaftliche Existenz von Familien gesichert werden und helfen, Familie und Beruf zu vereinen.

Neben dem Basiselterngeld gibt es außerdem das Elterngeld Plus und den Partnerschaftsbonus. Die Varianten können dabei auch miteinander kombiniert werden. Wie lange kann man Elterngeld Plus aber eigentlich bekommen?

Was ist Elterngeld Plus?

Elterngeld Plus ist laut dem BMFSFJ insbesondere für Eltern geeignet, die schon während des Bezugs von Elterngeld wieder in Teilzeit arbeiten wollen. So haben Mütter und Väter die Möglichkeit, das Elterngeld länger in Anspruch zu nehmen. Ein Monat Basiselterngeld entspricht nämlich zwei Monaten Elterngeld Plus. Eltern können es also doppelt so lange bekommen.

Arbeiten Mütter oder Väter nach der Geburt ihres Kindes nicht, ist das Elterngeld Plus halb so hoch wie das Basiselterngeld. Gehen sie allerdings einer Teilzeitbeschäftigung nach, kann das monatliche Elterngeld Plus genauso hoch sein wie das Basiselterngeld mit Teilzeit, da das Gehalt zum Teil angerechnet wird.

Die Höhe des Elterngeldes hängt dabei immer von dem Einkommen ab, das der betreuende Elternteil vor der Geburt des Kindes hatte. Das Basiselterngeld beträgt somit zwischen 300 Euro und 1800 Euro und das Elterngeld Plus zwischen 150 Euro und 900 Euro pro Monat.

Wie lange kann man Elterngeld Plus bekommen?

Wie lange Mütter und Väter Elterngeld bekommen können, richtet sich laut der BMFSFJ-Seite familienportal.de nach den Lebensmonaten des Kindes. Los geht es mit dem Tag der Geburt. Ein Lebensmonat wird also je nach Datum zum Beispiel vom 10. April bis zum 9. Mai oder vom 17. April bis zum 16. Mai berechnet.

Basiselterngeld können Eltern für bis zu zwölf oder 14 Lebensmonate erhalten. Je nachdem, ob beide Partner Elterngeld beantragen und mindestens ein Partner nach der Geburt ein geringeres Einkommen hat als zuvor. Die zwei zusätzlichen Monate werden als Partnermonate bezeichnet und stehen auch Alleinerziehenden zu.

Wie lange man Elterngeld Plus bekommen kann, richtet sich nach dem Basiselterngeld. Laut familienportal.de können Eltern Elterngeld Plus doppelt so lange bekommen wie Basiselterngeld. Mütter und Väter, die sich für diesen Weg entscheiden, können dem BMFSFJ zufolge dadurch am Ende sogar mehr Elterngeld bekommen. Nehmen Eltern zudem den Partnerschaftsbonus in Anspruch, können beide Elternteile jeweils bis zu vier zusätzliche Monate Elterngeld Plus bekommen, wenn sie beide parallel in Teilzeit arbeiten.

Das Basiselterngeld kann nur in den ersten 14 Lebensmonaten bezogen werden. Danach können Eltern nur noch Elterngeld Plus oder den Partnerschaftsbonus bekommen - maximal bis zum 32. Lebensmonat. Heißt: Spätestens wenn das Kind zwei Jahre und acht Monate alt ist, ist Schluss.

Wichtig ist dabei zu beachten, dass Eltern die Elterngeld-Monate untereinander aufteilen können. So kann das Elterngeld gleichzeitig oder auch abwechselnd beantragt werden, bis die Monate aufgebraucht sind. Ab dem 14. Lebensmonat darf der Bezug allerdings nicht mehr unterbrochen beziehungsweise pausiert werden, da der Anspruch auf die verbleibenden Elterngeld-Plus-Monate sonst verfällt.

Elterngeld Plus: Wie lange kann man es bei zu früh geborenen Kindern bekommen?

Ist ein Kind besonders früh geboren, heißt deutlich vor dem eigentlichen Geburtstermin, hat das Auswirkungen auf die Bezugsdauer von Elterngeld. Laut familienportal.de ergeben sich folgende zusätzliche Zeiten:

Geburt mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Termin: ein zusätzlicher Monat Basiselterngeld

Geburt mindestens acht Wochen vor dem errechneten Termin: zwei zusätzliche Monate Basiselterngeld

Geburt mindestens zwölf Wochen vor dem errechneten Termin: drei zusätzliche Monate Basiselterngeld

Geburt mindestens 16 Wochen vor dem errechneten Termin: vier zusätzliche Monate Basiselterngeld

Werden diese zusätzlichen Elterngeld-Monate als Elterngeld Plus genommen, erhalten Mütter und Väter darüber hinaus vier weitere Monate zusätzlich. Die maximale Dauer würde sich in diesem Fall also auf 68 Monate belaufen. Dann wäre erst Schluss, wenn das Kind fünf Jahre und acht Monate als ist.

Wichtig: Für Kinder, die vor dem 1. September 2021 geboren sind, gelten laut familienportal.de zum Teil andere Regelungen.