Drohender Gasmangel: So kann beim Heizen Energie gespart werden

Plus Die Bundesregierung ruft wegen eines möglichen Gas-Engpasses zum Energiesparen auf. Eine Augsburger Energieexpertin erklärt, welche Möglichkeiten es gibt.

Trotz der hohen Temperaturen denken viele in diesen Tagen ans Heizen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine fürchten sich die Menschen vor einem Gasmangel im Winter. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rief deswegen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen auf, Energie zu sparen. Welche Möglichkeiten dazu beim Heizen bestehen und wie gut sich Alternativen zu Öl- und Gas-Heizungen machen, erklärt die Energie-Beraterin der bayerischen Verbraucherzentrale Meryem Avcu aus Augsburg.