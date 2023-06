Wann muss der Kachelofen ausgetauscht werden?

Der Gesetzgeber hat Grenzwerte für die Emission von Feinstaub und Kohlenmonoxid festgelegt. Manche Öfen müssen ausgetauscht werden. Welche Geräte betroffen sind.

Die Umweltauflagen werden in vielen Bereichen strenger. Das gilt auch für Kachel- und Kaminöfen sowie andere Holzöfen, die im Fachjargon unter den Begriff „Einzelraumfeuerungsanlage“ fallen. Bei vielen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern mit einem Kachel- oder Kaminofen herrscht derzeit Unsicherheit, wie lange diese noch betrieben werden dürfen.

Die entsprechenden Vorgaben finden sich in der Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV). Dort sind auch Übergangsregelungen für bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen festgelegt. Für den dauerhaften Betrieb müssen Emissionsgrenzwerte bei Feinstaub und Kohlenmonoxid eingehalten werden. Einen Bestandsschutz genießen offene Kamine, die nur gelegentlich verwendet werden, historische Kamine oder Öfen, die vor dem 1. Januar 1950 errichtet wurden und noch immer an Ort und Stelle stehen, Einzelraumfeuerungsanlagen, wenn die Wohneinheit ausschließlich über diesen Ofen oder Kamin beheizt wird, Grundöfen – also Wärmespeicheröfen wie Kachelöfen, die vor Ort handwerklich gesetzt wurden – sowie Herde und Backöfen mit einer Wärmeleistung unter 15 Kilowatt.

Muss der Ofen ausgetauscht werden? Das Typenschild am Ofen gibt Aufschluss

In allen anderen Fällen gibt es zwei Möglichkeiten, die Einhaltung der Grenzwerte nachzuweisen: zum einen über die Bescheinigung des Herstellers aufgrund einer Typenprüfung. Dabei wurden nach einheitlichen Vorgaben die Emissionen von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxiden, Kohlenwasserstoffen und Feinstaub gemessen und der Wirkungsgrad bestimmt.

Ob ein Kamin- oder Kachelofen auf Grundlage der Typenprüfung die Vorgaben erfüllt beziehungsweise wann er ausgetauscht werden muss, wenn er es nicht tut, kann in der Regel anhand des Typenschildes am Ofen und einen Abgleich im Internet unter www.cert.hki-online.de geprüft werden. Dort findet man Informationen zu den meisten Öfen. Zum anderen, wenn kein entsprechender Nachweis vom Hersteller über die Einhaltung der Grenzwerte vorliegt, kann dieser durch Vor-Ort-Messungen erfolgen, zum Beispiel durch einen Kaminkehrer mit einer entsprechender Zusatzqualifikation.

Bestehende Anlagen, bei denen auf einem der beiden Wege das Erfüllen der Vorgaben nachgewiesen wird, können nach Stand der Dinge zeitlich unbegrenzt weiterbetrieben werden. Ist das nicht der Fall, muss der Ofen nachgerüstet oder außer Betrieb genommen werden. Dabei gelten altersabhängige Übergangsfristen: Öfen ohne Nachweis mit einer Typenprüfung zwischen 1. Januar 1985 bis 31. Dezember 1994 mussten bereits bis 31. Dezember 2020 nachgerüstet oder außer Betrieb genommen werden. Als nächstes sind Öfen mit einer Typenprüfung von 1. Januar 1995 bis einschließlich 21. März 2010 dran. Liegt kein Nachweis über die Einhaltung der Grenzwerte vor, erlischt hier die Betriebserlaubnis am 31. Dezember 2024.

Kaminkehrer informieren im Rahmen der Feuerstättenschau

Über den genauen Zeitpunkt, wann eine Einzelraumfeuerungsanlage nachgerüstet oder ausgetauscht werden muss, informieren auch die zuständigen Kaminkehrer im Rahmen der regelmäßigen Feuerstättenschau.

Unter Umständen ist auch anstelle eines Komplettaustauschs das Nachrüsten möglich, beispielsweise durch einen elektrostatischen Staubabscheider. Die Kosten inklusive Installation sind mit circa 3000 Euro vergleichsweise hoch.

Austausch ist beim Heizofen häufig der bessere Weg als die Nachrüstung von Filtern

Etwas günstiger sind passive Feinstaubfilter, die als Katalysatoren wirken und die Abgase in weniger schädliche Verbindungen umwandeln. Allerdings kann der Katalysator nicht bei jedem Ofen eingebaut werden.

Angesichts der Tatsache, dass moderne Kamin- oder Kachelöfen nicht nur weniger Schadstoffe ausstoßen, sondern in aller Regel auch spürbar weniger Brennstoff benötigen, raten Fachleute häufig dazu, den Ofen auszutauschen, anstatt Filtersysteme einzubauen.

Zum Autor: Martin Sambale ist Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu, kurz eza!.