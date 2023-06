Energie-Kolumne

Wann muss der Kachelofen ausgetauscht werden?

Plus Der Gesetzgeber hat Grenzwerte für die Emission von Feinstaub und Kohlenmonoxid festgelegt. Manche Öfen müssen ausgetauscht werden. Welche Geräte betroffen sind.

Die Umweltauflagen werden in vielen Bereichen strenger. Das gilt auch für Kachel- und Kaminöfen sowie andere Holzöfen, die im Fachjargon unter den Begriff „Einzelraumfeuerungsanlage“ fallen. Bei vielen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern mit einem Kachel- oder Kaminofen herrscht derzeit Unsicherheit, wie lange diese noch betrieben werden dürfen.

Die entsprechenden Vorgaben finden sich in der Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV). Dort sind auch Übergangsregelungen für bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen festgelegt. Für den dauerhaften Betrieb müssen Emissionsgrenzwerte bei Feinstaub und Kohlenmonoxid eingehalten werden. Einen Bestandsschutz genießen offene Kamine, die nur gelegentlich verwendet werden, historische Kamine oder Öfen, die vor dem 1. Januar 1950 errichtet wurden und noch immer an Ort und Stelle stehen, Einzelraumfeuerungsanlagen, wenn die Wohneinheit ausschließlich über diesen Ofen oder Kamin beheizt wird, Grundöfen – also Wärmespeicheröfen wie Kachelöfen, die vor Ort handwerklich gesetzt wurden – sowie Herde und Backöfen mit einer Wärmeleistung unter 15 Kilowatt.

