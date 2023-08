Energiekolumne

01.08.2023

Was tun, wenn das Haus im Alter zu groß wird?

Viele Menschen wohnen im Alter allein in sehr großen Häusern und fühlen sich dort selbst nicht wohl. Wir erklären, welche Lösungen es für sie gibt.

Ziehen Kinder aus und stirbt vielleicht auch noch ein Ehepartner, stehen im Eigenheim Zimmer leer. Welche Lösungen es neben der Abtrennung einer Mietwohnung noch gibt.

Ganze 81 Prozent der Immobilienbesitzerinnen und -besitzer in Deutschland wollen laut einer Studie in den eigenen vier Wänden alt werden. Gleichzeitig empfinden viele ältere Eigentümerinnen und Eigentümer ihr Zuhause als zu groß. Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland vielerorts Wohnungen fehlen, ein echtes Dilemma. Zumal man Ressourcen und Energie sparen könnte, wenn vorhandener Wohnraum besser genutzt würde, anstatt neue Häuser zu bauen.

Es gibt Lösungen. Diese erfordern allerdings eine gewisse Flexibilität aller Beteiligten. Eine davon ist die Umgestaltung des Hauses, sodass zwei separate Wohnungen daraus entstehen, wovon eine davon dann vermietet werden kann. Das größte Problem dabei ist häufig der zweite Wohnungszugang. Falls es im Haus selbst keine Möglichkeit dafür gibt, bietet sich eine Außentreppe oder ein Außenaufzug an. Letzteres kommt insbesondere dann infrage, wenn ältere Hausbesitzerinnen oder Hausbesitzer in der oberen Etage wohnen wollen.

