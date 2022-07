Strom vom Dach: Für wen sich jetzt die Photovoltaik lohnt

Plus Die Strom- und Energiepreise bleiben hoch – genauso wie die Nachfrage nach Solarzellen. Energie-Experte Martin Sambale erklärt, worauf bei einer Installation zu achten ist.

Wenn in Kriegs- und Pandemiezeiten Energie immer teurer wird, wird die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach inklusive Hausspeicher immer attraktiver. Das sagt Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza!). Es gibt viele Anfragen, der Beratungsbedarf ist hoch. Hier die wichtigsten Antworten im Überblick: