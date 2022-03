Wie es mit dem Yoga-Einstieg klappt

Der alten indischen Lehre Yoga werden wahre Wunderwirkungen zugeschrieben. Aber für wen eignet sich die Sportart? Ein Selbstversuch.

Nach einem langen Tag voller Online-Unterricht schleppe ich mich mit schmerzendem Rücken und dröhnendem Kopf zum ersten Mal zum „Yogahimmel“, einem Yogastudio in Würzburg. Die Lehrerin Sina Heß begrüßt mich herzlich und lässt mich wissen, dass ich heute die Einzige bin, die in Präsenz teilnimmt.

Die weiteren Teilnehmenden schalten sich online dazu. Durch die 2G-Plus-Regelung sei das momentan häufig der Fall, berichtet Sina. Das Licht in dem großen Raum ist gedämpft, ein paar Kerzen werfen flackernde Schatten an die Wand und es riecht angenehm nach Räucherstäbchen. In den folgenden 90 Minuten praktizieren wir das dynamische Vinyasa Yoga, bei dem man pro Atemzug eine fließende Bewegung macht.

Yoga ist neben Wandern, Radfahren, Joggen und Schwimmen die beliebteste Sportart in Deutschland. Nach Angaben des Berufsverbands der Yogalehrenden (BDY) praktizieren es fünf Prozent der Deutschen und fast jeder vierte zieht es zumindest in Betracht. Ein Großteil der Yogis und Yoginis – die Bezeichnung für Yoga-Praktizierende – sind Frauen. Als Hauptgründe für den Beginn der Yoga-Praxis führen Befragte einer repräsentativen Studie des BDY die Verbesserung des körperlichen und geistigen Befindens an. Genau das sei auch das Ziel des Yoga: die tiefe Stille des Geistes.

Hatha Yoga ist in Deutschland am bekanntesten

„Es geht dabei nicht um höher, schneller, weiter, sondern darum, dass du spürst was dir heute gut- tut“, erklärt Sina Heß. Um zu diesem Ziel zu gelangen, gibt es verschiedene Wege. Hatha Yoga ist in der westlichen Welt die bekannteste Form des Yoga und dient als Grundlage für die meisten zeitgenössischen und nachfolgend beschriebenen Stile. Er besteht zum einen aus Körperübungen, den sogenannten Asanas. Berühmtestes Beispiel ist der herabschauende Hund, bei dem man mit dem Körper ein umgekehrtes V bildet. Zum anderen gehören Atemübungen und Meditation zur Praxis mit dazu.

Die Wurzeln des Yoga 1 / 4 Zurück Vorwärts Die indischen Wurzeln des Yoga liegen über 3000 Jahre zurück: Konkret sind sie im Buddhismus und Hinduismus zu finden. Die Motivation der philosophischen Lehre zur Verbindung von Körper und Seele (Yoga = Joch, „anjochen“) besteht darin, spirituelle Ziele zu verfolgen und durch Meditation die Erleuchtung zu finden. Die Yogahaltungen sollen den Körper kräftigen.



Mit der Zeit erkannte man die positiven Auswirkungen der Yogapraxis auf Gesundheit, Körpergefühl und Geist, weshalb sich viele Formen entwickelten. Yoga ist seit 2016 Immaterielles Weltkulturerbe der Unesco.

Neben Yoga gibt es weitere Sportarten, die ähnlich wirken. Darunter die alte chinesische Kampf- und Bewegungskunst Tai Chi, welche durch sanfte, fließende Bewegungen die mentale Stärke verbessert, Gelenke lockert und gegen Schlaflosigkeit und Muskelschmerzen hilft.

Pilates nutzt Kampfsportarten und Yoga als Vorlage. Zentrale Bestandteile sind die bewusste Atmung und der Fokus auf die Körpermitte. Muskeln werden aktiviert, entspannt und gedehnt, Gelenke in Schwung gebracht, Balance und Rumpfkraft verbessert sowie die Lebensfreude gesteigert.

Man findet heute eine Vielzahl an zielgruppenspezifischen Kursen wie Yoga für Kinder, Rückbildungs- oder Business-Yoga. Auch ausgefallene Formen haben sich etabliert: Lach Yoga, bei dem man ohne Grund lacht, Bikram Yoga in einem 40 Grad warmen Raum oder Acro Yoga, das sich von Akrobatik ableitet und zu zweit praktiziert wird. Grundsätzlich sei Yoga für jeden geeignet. Es gebe keine bestimmten Voraussetzungen, um mit Yoga zu beginnen. „Man muss nur in dem breiten Angebot das passende für sich finden“, meint Jessica Fink vom Berufsverband.

Yoga soll sich positiv auf die Gesundheit auswirken

Alle Formen haben eines gemeinsam: Sie wirken entspannend und stressreduzierend auf den Körper. „Die kräftigende Wirkung auf den gesamten Bewegungsapparat ist wissenschaftlich belegt“, so Fink. „Studien zeigen außerdem, dass Yoga bei vielen Erkrankungen positiv wirkt, insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Einschränkungen und Verletzungen des Bewegungsapparates sowie psychischen Erkrankungen.“ Yoga fördere das Körperbewusstsein und die Konzentrationsfähigkeit, stärke das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeitserwartung. Sina betont: „Alle Asanas haben eine bestimmte Wirkung. Der Schulterstand beispielsweise kann die Funktion der Schilddrüse harmonisieren und so eine Über- und Unterfunktion ausgleichen.“

Krankenkassen zahlen für Yoga-Kurse: Das sind die Vorrausetzungen

Aufgrund der zahlreichen positiven Aspekte des Yoga übernehmen einige Krankenkassen die Kosten für sogenannte Gesundheitskurse ganz oder teilweise. Die Barmer beispielsweise bezuschusst im Rahmen von Präventionsmaßnahmen zwei Kurse pro Jahr mit bis zu 75 Euro. Voraussetzung dafür sind ein zertifizierter Anbieter und eine regelmäßige Teilnahme.

Nach einer Pandemie-Pause im vergangenen Jahr haben dieses Jahr wieder hunderte Menschen anlässlich des Weltyogatages am 21. Juni auf dem New Yorker Times Square Yoga gemacht. Foto: Christina Horsten, dpa

Führt man die Übungen falsch aus, kann das allerdings Fehlhaltungen verstärken. Zu den geringen Risiken des Yoga zählen Muskelverletzungen, Bänderrisse und Knochenbrüche, aber auch Schlaganfälle und Schädigungen der Augen. Durch einen gut ausgebildeten Yogalehrenden können die Risiken minimiert werden. Heß empfiehlt Anfängern daher eine Yogastunde in Präsenz. Fink ergänzt: „Die Gruppe sollte nicht zu groß sein, sodass der Yogalehrende alle Teilnehmenden im Blick behalten und individuell auf sie eingehen kann.“ Wichtig sei vor allem, dass man sich in der Gruppe wohlfühle.

Yoga: Gefühl, Bäume ausreißen zu können

Auch wenn meine Gruppe an diesem Abend online zugeschaltet war, so habe ich mich dennoch sehr wohlgefühlt. Als Sina die Vinyasa Einheit nach 90 Minuten mit einer Meditation beendet, fühle ich mich ruhig und entspannt. Meine Gedanken sind leise geworden, mein Kopf scheint sich neu geordnet zu haben. Neue Energie und Leichtigkeit durchströmen mich. Ich habe das Gefühl, als ob ich zu solch später Stunde noch Bäume ausreißen könnte. Glücklich, zufrieden und selig lächelnd trete ich den Heimweg an.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit dem Masterstudiengang Fachjournalismus der Hochschule Würzburg-Schweinfurt entstanden.