Bürgergeld-Erhöhung 2024: Wie viel mehr Geld soll es geben?

Das Bürgergeld ist seit Januar 2023 der Nachfolger des Arbeitslosengeldes 2. Das Bundesfinanzministerium denkt darüber nach, das Bürgergeld im Jahr 2024 zu erhöhen. Ein Überblick.

Für Menschen, die das Bürgergeld beziehen, sind es gute Nachrichten: Die Bundesregierung hat in ihrem aktuellen Existenzminimumbericht angekündigt, den Regelsatz für das Bürgergeld im Jahr 2024 zu erhöhen. Alle wichtigen Fragen und Antworten im Überblick.

Bürgergeld: Um wie viel soll der Regelsatz im Jahr 2024 steigen?

Der Existenzminimumbericht, der alle zwei Jahre vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird, spielt eine entscheidende Rolle bei der Festsetzung von Sozialleistungen wie dem Bürgergeld. Der Bericht analysiert und bestimmt die notwendigen Kosten für den Lebensunterhalt, die benötigt werden, um das Grundbedürfnis einer einzelnen Person oder einer Familie zu erfüllen. Die im Bericht gewonnenen Erkenntnisse bilden dann die Basis für die Berechnung von staatlichen Unterstützungsleistungen und Sozialhilfen.

Nach dem Existenzminimumbericht der Bundesregierung soll der Bürgergeld-Regelsatz im Jahr 2024 um sechs bis acht Prozent steigen. Der Bericht schlägt auf Basis der ermittelten Lebenshaltungskosten spezifische Beiträge für das Regelbedarfseinkommen vor.

Für Alleinstehende wird ein jährlicher Betrag von 6.444 Euro in Aussicht gestellt, was auf monatlicher Basis einer Erhöhung von 502 Euro im Jahr 2023 auf 537 Euro im Jahr 2024 entspricht. Für Ehepaare wird für das Jahr 2024 ein jährlicher Bedarf von 11.592 Euro prognostiziert, was eine monatliche Erhöhung von 451 Euro im Jahr 2023 auf 483 Euro im Jahr 2024 bedeutet. Für Kinder ist ein jährlicher Betrag von 4.548 Euro (oder 379 Euro pro Monat) vorgeschlagen worden.

Aber Achtung: Dies ist derzeit lediglich eine Prognose. Die genauen Zahlen zur Erhöhung des Bürgergeldes wird die Bundesregierung voraussichtlich erst am Ende dieses Jahres herausgeben.

Übrigens: Im Rahmen des Bürgergeldes wird auch geregelt, wie groß die Wohnung der Empfänger sein darf. Die Wohnfläche allein wird beim Bürgergeld aber nicht allein als Kriterium für die Angemessenheit herangezogen.

Warum soll der Regelsatz des Bürgergeldes zum Jahr 2024 steigen?

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass der Regelsatz für das Bürgergeld in jedem Jahr an die Entwicklung der Preise angepasst werden soll. Die Anpassung des Bürgergeldes erfolgt demnach in zwei Schritten:

Die Basisfortschreibung: Der Regelbedarf wird anhand der Entwicklung aktueller Preise und der Nettolöhne und -gehälter erhöht. Die ergänzende Fortschreibung: Der oben genannte Regelbedarf wird in diesem Schritt zusätzlich anhand aktueller Preisentwicklungen fortgeschrieben. Die Veränderungsrate des Preisindex' im zweiten Quartal des betreffenden Jahres werden dabei ermittelt und die einzelnen Werte des betreffenden Jahres denen des Vorjahres gegenübergestellt. Dieser Schritt ist neu. Mit ihm soll eine Inflation besser und schneller abgefedert werden

Um wie viel Prozent wird der Regelsatz 2024 steigen?

Die feste Entscheidung, um wie viel Prozent der Bürgergeld-Regelsatz im Jahr 2024 steigen wird, erfolgt erst Ende des Jahres 2023. Grundsätzlich orientiert sich die Bundesregierung in ihrer Entscheidung an dem 14. Existenzminimumbericht, der von einem Anstieg der Regelbedarfsstufen von etwa sechs bis acht Prozent rechnet. Das entspricht in etwa der Inflation, die laut Statistischem Bundesamt aktuell bei 6,4 Prozent liegt.

Es kann also damit gerechnet werden, dass der Bürgergeld-Regelsatz im Jahr 2024 um etwa sieben Prozent steigen wird. Bei Alleinstehenden würde das eine Steigerung von 502 Euro im Jahr 2023 auf 537 Euro im Jahr 2024 bedeuten.

Kritk an neuem Bürgergeld-Regelsatz: 725 Euro gefordert

In den Augen vieler Kritiker ist dieser erhöhte Regelsatz deutlich zu niedrig. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband verlangt beispielsweise einen "armutsfesten" Regelsatz von 725 Euro im Monat. Nur mit einer so deutlichen Erhöhung des Bürgergelds könnten die Bezieher wirksam vor Armut geschützt werden.

Zusätzlich müssten die Stromkosten vollständig vom Jobcenter übernommen werden. Das sei vor allem aufgrund der stark gestiegenen Strompreise in der letzten Zeit nötig. Aktuell müssen Bürgergeld-Bezieher die Stromkosten mit dem zur Verfügung gestellten Regelsatz bezahlen und bekommen sie nicht separat finanziert, wie etwa die Mietkosten.

Wann soll der Regelsatz des Bürgergeldes im Jahr 2024 steigen?

Der Regelsatz des Bürgergeldes soll immer jeweils zum 1. Januar eines Folgejahres steigen. Für das kommende Jahr wird der Termin also der 1. Januar 2024 sein.

Übrigens: Damit ein Mensch Anspruch auf Bürgergeld hat, muss er einige Voraussetzungen erfüllen.