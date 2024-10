Sexueller Missbrauch in Kita - Verdächtiger ist frei

Ein Kinderpfleger, der sich in einer Kita im Landkreis Forchheim an drei Kindern sexuell vergangen haben soll, ist wieder auf freiem Fuß. In der vergangenen Woche sei der Haftbefehl gegen den 51-Jährigen «gegen geeignete Auflagen» außer Vollzug gesetzt worden, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg mit. Der Verdächtige habe die Vorwürfe eingeräumt.

Ende September hatten die Ermittler mitgeteilt, dass der Mitarbeiter des Kindergartens wegen Verdachts auf sexuellem Missbrauch von Kindern in Untersuchungshaft sitze. Zeugenaussagen zufolge habe er ein fünf Jahre altes Mädchen unsittlich am Oberkörper berührt. Die Eltern meldeten den Vorfall der Polizei. Das Amtsgericht Bamberg hatte daraufhin Haftbefehl erlassen. Anfang Oktober berichtete die Staatsanwaltschaft auf Anfrage, es hätten sich inzwischen die Eltern zweier weiterer Kinder mit ähnlichen Vorwürfen gegen den Mann gemeldet.