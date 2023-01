Ernährung

"Mama Tofu" bringt eine asiatische Spezialität in die Region

Plus Pflanzliche Ernährung liegt im Trend, Soja gilt als Eiweißlieferant mit wertvollen Inhaltsstoffen. Eine Familie mit vietnamesischen Wurzeln zeigt den Bayern, was sich daraus machen lässt.

Von Andrea Schmidt-Forth

"Aus der Not eine Tugend machen": Wer das kann, lebt leichter und hat am Ende vielleicht sogar eine Firma. Thi Tieng Phan zum Beispiel und ihre Angehörigen, die sie liebe- und respektvoll "Mama Tofu" nennen. Die Familie mit vietnamesischen Wurzeln hat mit Mama Tofus Know-how die "Tofurei" gegründet. Aus der Manufaktur könnte bald etwas Größeres werden. Pläne gibt es schon. Doch zurück zu den Anfängen. Als Frau Phan 1987 mit ihrem Mann von Vietnam nach Bayern geht, ist Sohn Phong gerade sechs Jahre alt. Die Kinder sollen es einmal besser haben. Der Plan geht auf: Beide Kinder, zum Sohn gesellt sich noch eine Tochter, studieren, gründen selbst Familien und fassen in kaufmännischen und technischen Berufen Fuß in Augsburg und München. Soweit, so gut. Nur an Tofu, für die Eltern als Buddhisten, die sich vegetarisch ernähren, wichtig, fehlt es in der neuen Heimat.

