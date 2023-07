Ernährung

11:09 Uhr

So entsteht Käse aus Ziegenmilch

Plus Käse aus Ziegenmilch können auch die essen, die Probleme mit Laktoseunverträglichkeit haben. Ein Besuch auf Schloss Blumenthal, wo solcher Käse hergestellt wird.

Von Andrea Schmidt-Forth

Was in Frankreich jeder kennt, erfreut sich inzwischen auch hierzulande wachsender Beliebtheit, wie Fachberater von Bioland und die Verbände der Ziegenzüchter sowie der Ziegenmilch verarbeitenden Betriebe bestätigen. Ziegenkäse, sei es als Frisch-, Schnitt- und Hartkäse, Weiß- oder Blauschimmel, gehört heute oft mit aufs Käsebrett. Besonders beliebt sind milde, cremige Sorten oder ein Stück Ziegenrolle gratiniert als Topping auf einem Blattsalat, einem Bestseller in vielen Restaurants. Daneben greifen viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die Kuhmilch nicht gut vertragen, auf die leichter verdauliche Ziegenmilch zurück.

Die darf gern auch aus regionaler und handwerklicher Produktion stammen – wie in Schloss Blumenthal, wo es neuerdings neben einer Ziegenherde eine 130 Quadratmeter große Käserei sowie einen Naturkostladen gibt, in dem auch hofeigene Produkte wie Ziegenkäse, Ziegenfleisch und Gemüse angeboten werden. In den vergangenen Wochen werkelten die Handwerker im Schlosshof unter Hochdruck, um beides bis zum Tag der offenen Tür am 24. September fertig zu haben. Um den Verkauf kümmern sich Mario Schäfer und Anja Püttmann. In der Käserei arbeitet Maria Noe, die selbst eine Laktoseunverträglichkeit hat. Die 37-jährige Heil- und Sozialpädagogin hat aus der Not eine Tugend gemacht, sich auf einem Ziegenhof im Fränkischen und beim Verband für die handwerkliche Milchverarbeitung das nötige Wissen angeeignet, um neben den Mitgliedern der Gemeinschaft auf Schloss Blumenthal auch Verbraucher und Verbraucherinnen aus der Region mit leckerem Käse, Quark, Joghurt und dem Joghurtgetränk Lassi versorgen zu können.

