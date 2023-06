Ernährungskolumne

Wie man das Nitrat-Problem im Salat lösen kann

Plus Der Sommer ist Hochsaison für den Salat. Er ist kalorienarm und nährstoffreich. Wer besonders gesund essen will, schneidet die Stiele und die äußeren Blätter weg.

Von Anja Schwengel-Exner

Vielfältig, bunt, lecker und schnell zubereitet ist Salat ein wahres Powerfood, das unseren Speiseplan bereichert. Ob als Hauptgericht oder als Beilage, ein Salat geht eigentlich immer.

Durch das große Volumen und ihren Gehalt an Ballaststoffen sättigen Salate gut. Dabei bestehen die bunten Blätter zu 90 bis 95 Prozent aus Wasser und liefern so wenig Energie. 100 Gramm enthalten durchschnittlich nur etwa 14 Kilokalorien. Dennoch haben sie eine gute Nährstoffdichte: Je nach Sorte sind Vitamine wie Betacarotin, Vitamin A, B1, B2, B6, Folat und Vitamin C enthalten. Mit bis zu 35 Milligramm Vitamin C ist der Feldsalat der Spitzenreiter, Endivien enthalten nur rund 10 Milligramm des Vitamins pro 100 Gramm. Salate liefern neben Mineralstoffen wie Kalium, Phosphor, Magnesium und Eisen (besonders in Endivie und Feldsalat) auch Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie zum Beispiel Anthocyane und Bitterstoffe. Generell haben bei Salaten dunklere Pflanzenteile einen höheren Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen.

