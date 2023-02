Landwirtschaft

vor 2 Min.

Erzeugerpreise von landwirtschaftlichen Produkten erreichen Rekordwerte

Ein Kartoffelacker in Wetterau: Die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft haben Rekordpreise erreicht.

Die Situation in der Landwirtschaft wurde vom Krieg in der Ukraine arg beeinflusst. Noch nie waren die Erzeugerpreise so hoch, wie im Jahr 2022.

Von Lukas von Hoyer