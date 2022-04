EZB: Zinsen bleiben unverändert auf Rekordtief

Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins auf dem Rekordtief von Null Prozent - trotz Rekordinflation. Das teilte der Rat nach seiner Sitzung am Donnerstag mit.

Die Zinsen bleiben im Euro-Raum auf einem Rekordtief von Null Prozent. Das teilte der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag nach ihrer Sitzung mit. Die Zinsen bleiben damit vorerst unverändert, trotz Rekordinflation im Euro-Raum. Aber: Ökonomen halten einen ersten Zinsschritt noch in diesem Jahr für möglich. Die Währungshüter der EZB wollen auf ein Ende ihrer ultralockeren Geldpolitik zusteuern.

EZB-Präsident Nagler: Sparer könnten sich bald über höhere Zinsen freun

Die Notenbank erklärte, dass aktuelle Daten die Erwartung verstärkten, dass der Erwerb zusätzlicher Anleihen von Staaten und Unternehmen im Rahmen des Kaufprogramms APP im dritten Quartal dieses Jahres enden sollte. Die Zinsen sollten demnach erst nach dem Ende der Nettokäufe erhöht werden. Erst kürzlich sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel im Interview mit dem ARD-Magazin "Plusminus", dass er gemeinsam mit seinen Kollegen im EZB-Rat im Juni 2022 über die zukünftige Geldpolitik entscheiden wolle. Auf "Basis frischer Daten", wie er sagte. "Was wir jetzt sehen, deutet darauf hin, dass sich möglicherweise auch der Sparer bald wieder über höhere Zinsen freuen kann".

Inflation: Leben wird für Menschen in der EU immer teurer

Das Leben für Menschen in der Europäischen Union wird immer teurer, vor allem wegen der anhaltenden Coronapandemie und wegen des Kriegs in der Ukraine. Besonders die hohen Energiepreise treiben die Inflation an. Die lag im März bei 7,5 Prozent - das ist der höchste Wert seit Einführung des Euro. "Die Inflationsdaten sprechen eine deutliche Sprache", so Bundesbank-Präsident Nagel, "die Geldpolitik darf nicht die Gelegenheit verpassen, rechtzeitig gegenzusteuern". Das oberste Ziel der EZB sind stabile Preise bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent. Zuletzt ging sie jedoch von einem schwächeren Wirtschaftswachstum und einer deutlich höheren Inflation aus, als noch im Dezember letzten Jahres vorhergesagt.

Die Notenbank steckt in einem Balanceakt: Erhöht sie die Zinsen zu schnell oder zu kräftig, besteht die Gefahr, dass die Konjunktur abgewürgt wird. Reagieren die Währungshüter zu spät, müssten die Zinsen womöglich umso schneller oder höher steigen. Ein abrupter Zinsanstieg könnte die Wirtschaftsentwicklung ebenfalls belasten. Der Leitzins liegt mittlerweile seit beinahe sechs Jahren auf dem Rekordtief von Null Prozent. (Mit dpa-Material)

