Was tun, wenn Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief verloren gehen?

Man muss nicht erst das Auto verloren haben, um nicht mehr fahren zu können. Wir erklären, was beim Verlust von Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief zu tun ist.

Der Fahrzeugschein und der Fahrzeugbrief bedeuten (neben dem Führerschein) ein großes Stück Freiheit - sie benennen Halter und Besitzer sowie technische Daten des entsprechenden Autos.

Jedoch kann eines der beiden Dokumente verloren gehen. Auf den Fahrzeugschein trifft das eher zu als auf den Kfz-Brief: Denn während die Zulassungsbescheinigung 2 (so die 2005 eingeführte Bezeichnung) zu Hause oder an einem anderen sicheren Ort aufbewahrt werden soll, so ist der Kfz-Schein (Zulassungsbescheinigung 1) im dazugehörigen Fahrzeug mitzuführen. Das lässt generell auf eine erhöhte Verlustgefahr schließen.

Wir erklären, was zu tun ist, sollte eines der Fahrzeugdokumente verloren gehen.

Fahrzeugschein verloren: Ohne Zulassungsbescheinigung I Auto fahren?

Zunächst stellt sich die Frage, ob man ohne Fahrzeugschein überhaupt das Auto steuern darf. Rechtlich ist das verboten, denn mit dem Fahren des Autos ist die entsprechende Zulassungsbescheinigung mitzuführen. Tut man dies ohne Kfz-Schein, ist das ein Verstoß und kann eine Strafe nach sich ziehen. Diese beträgt laut Bußgeldkatalog 10 Euro und wird dann fällig, wenn man bei einer Polizeikontrolle nicht den Fahrzeugschein vorweisen kann. Da hilft übrigens in der Regel auch keine Kopie, sollte man ein solches Exemplar bei sich führen.

Fahrzeugschein verloren: Behörde melden, neues Dokument besorgen

Ist der Kfz-Schein gestohlen worden, muss bei der Polizei ein Diebstahl zur Anzeige gebracht werden. Sie haben den Fahrzeugschein "lediglich" verloren? Dann sollte als zuständige Behörde die jeweilige Kfz-Zulassungsstelle kontaktiert werden. Dort wird das entsprechende Dokument dann auch beantragt, so wie es bei der erstmaligen Anmeldung der betrieblichen Zulassung der Fall ist.

Wie der ADAC erklärt, wird ein neuer Fahrzeugschein bei der Zulassungsbehörde in der Regel umgehend ausgehändigt. Ansonsten gibt es als Zwischenlösung eine Verlusterklärung, die für ein paar Tage als Ersatz dient.

Fahrzeugschein verloren: Erforderliche Unterlagen und Kosten

Muss der Fahrzeugschein direkt vor Ort beantragt werden oder geht das auch online? Letzteres ist in Deutschland noch mit Aufwand verbunden, stattdessen bietet sich der Gang zur Zulassungsstelle an. Kommt irgendwann der digitale Fahrzeugschein, sollte sich das ändern. Wenn der Fahrzeugschein verloren wurde, muss ein Ersatz zumindest nicht persönlich beantragt werden. Bei Bedarf wird eine schriftliche Vollmacht vorausgesetzt. Welche Dokumente zur Anmeldung erforderlich sind:

Personalausweis oder Reisepass.

Fahrzeugbrief ( Zulassungsbescheinigung 2).

( 2). Nachweis der gültigen Hauptuntersuchung ("TÜV-Plakette").

Eidesstattliche Verlusterklärung.

Bescheinigung der Polizei , sofern der alte Fahrzeugschein gestohlen wurde.

Und wie hoch sind die Kosten für einen neuen Fahrzeugschein, wenn der alte verloren wurde? Es spielt keine Rolle, ob für ein Kfz erstmals der Fahrzeugschein beantragt wird, oder ein weiterer nach einem Verlust. Im Hinblick auf den Preis zahlen Fahrzeughalter das gleiche - und die Kosten sind je nach Zulassungsbehörde unterschiedlich. Die Angaben variieren je nach Kfz-Stelle zwischen 12 und 50 Euro.

Fahrzeugbrief verloren? Was nun zu tun ist

Die "Zulassungsbescheinigung Teil 2" wird meist dann hervorgeholt, wenn ein Auto gekauft, verkauft, oder umgemeldet wird. Während der Fahrzeugschein im Auto mitgeführt werden soll, ist das beim Fahrzeugbrief anders. Dieser definiert den Besitz des Fahrzeuges und sollte an einem möglichst sicheren Ort verwahrt werden. Was tun, wenn das wichtige Dokument dennoch verloren geht?

Dann ist die Ersatzbeschaffung mit einer längeren Wartezeit und höheren Kosten verbunden.

Zum einen muss eine eidesstattliche Versicherung über den Verlust abgeben werden, die Erklärung erfolgt direkt bei der Zulassungsstelle oder per Notar. Daneben sind für die Beantragung eines neuen Kfz-Briefs diese Voraussetzungen nötig:

Identitätsnachweis per Personalausweis oder Reisepass

Fahrzeugschein ( Zulassungsbescheinigung 1) sofern nicht beides verloren ging

Darüber hinaus können je nach Region und Zulassungsstelle weitere Unterlagen benötigt werden, wie ein Prüfbericht der letzten Hauptuntersuchung (HU) oder der Kaufvertrag, sofern der Fahrzeughalter jemand anderes ist.

Fahrzeugbrief verloren: Kosten und wie lange der Ersatz dauert

Wer den Fahrzeugbrief seines Autos verloren hat oder gar beide Teile der Zulassungsbescheinigung (Teil 1 und 2), für den wird ein Ersatz teurer als beim Kfz-Schein. Die Kosten für einen neuen Kfz-Brief betragen etwa 60 bis 80 Euro. Das liegt daran, dass beim Verlust der Zulassungsbescheinigung 2 auch ein neuer Fahrzeugschein ausgestellt wird.

Auch beim Thema Wartezeit wird mehr Zeit in Anspruch genommen: Es dauert mehrere Wochen, bis das neue Dokument beim Eigentümer des Fahrzeuges ist. Das liegt zunächst daran, dass die Verlustmeldung eine Benachrichtigung des Kraftfahrt-Bundesamtes in (KBA) Flensburg nach sich zieht.

Danach beginnt eine 14-tätige Aufbietungsfrist, in welcher der verloren gegangene Fahrzeugbrief nicht aufgefunden wird. Erst wenn diese Frist verstrichen ist, kann der Fahrzeugbrief-Ersatz ausgestellt werden.

Der Unterschied im Vergleich zum verlorenen Fahrzeugschein: Das Auto kann auch ohne dazugehörigen Kfz-Brief gefahren werden. Das gilt demzufolge auch während der benannten Aufbietungsfrist.