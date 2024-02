Sackhüpfen war gestern: Wie der Kindergeburtstag zum Super-Event wurde

Für den Nachwuchs soll zum Geburtstag in manchen Familien die perfekte Feier steigen: Zauberer, Pony, Hüpfburg. Den Kindern ist das oft gar nicht so wichtig.

Für den richtigen Kindergeburtstag braucht es – na, was eigentlich? Wer hier mit Sackhüpfen, Topfschlagen und Pommes antwortet, steckt noch knietief im alten Jahrtausend fest. Ein Kindergeburtstag im Jahr 2024 muss mindestens einen Zauberer, ein streichel- und reitbares Pony oder/und ein Feuerwerk beinhalten, für das der örtliche Katastrophenschutz vorgewarnt werden muss. Das haben Recherchen der Nachrichtenagentur dpa ergeben und ja, das besagt auch stellenweise die eigene Erfahrung als Elternteil.

Aber warum ist das so? Die Psychologin und Marktforscherin Birgit Langebartels vom Kölner Rheingold-Institut spricht in diesem Zusammenhang von einer „Dramatisierung“ von Kindergeburtstagen. Eltern messen ihren Wert als Vati oder Mami also daran, ob man den perfekten Kindergeburtstag auf die Beine stellen kann. Bedeutet: Alles unter einer angemieteten Trampolinhalle bedeutet unweigerlich, dass der soziale Abstieg des Stammhalters eigentlich schon feststeht. Wer genauer hinsieht, stellt aber auch fest: In der eigenen Hand hat man das Gelingen ohnehin nicht. Schon bei der Schnitzeljagd entbrennen erbitterte Streitereien darüber, wer als Erster laufen darf.

Konflikte lauern beim Kindergeburtstag überall – und die Kleinen finden das nicht schlimm

Das ohnehin fragile Binnenklima der Zwergenfeiertruppe wird durch permanenten Zuckernachschub (Kuchen! Gummibärchen!) nochmals verschärft. Die Emotionen kochen hoch, es fließen Tränen und am Ende gibt es sowieso Streit darüber, wer den blauen Flummi haben darf. Das Erstaunliche daran: Minuten später ist das alles ohnehin wieder vergessen. Es soll sogar Kinder geben, die sagen: Ne, lass mal sein mit dem ganzen Zeug. Sackhüpfen und Pommes reichen. Auch schön.

