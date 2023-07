Finanzen

06:35 Uhr

Durchblick zahlt sich aus: Kindergeld gibt es bis zum 25. Geburtstag

Plus Eltern sollten sich kümmern, wenn das Geld für den Nachwuchs bis zum 25. Geburtstag weiterfließen soll. Förderstopps oder Rückzahlungen lassen sich vermeiden.

Von Berrit Gräber Artikel anhören Shape

Endlich das Abitur in der Tasche, die Mittlere Reife, den Quali: Millionen Schüler und ihre Eltern sind froh, dass der Schulabschluss geschafft ist. Für viele junge Menschen steht schon fest, dass sie im Herbst praktisch nahtlos in Ausbildung oder Studium gehen. Andere wollen nach der Paukerei erst mal ihren Weg finden, die Welt bereisen. Aber Vorsicht: Für Volljährige gibt es weiterhin Kindergeld nur dann, wenn die Eltern sich rechtzeitig kümmern und die Fallstricke kennen. Sonst verlieren sie viel Geld, wie Tobias Gerauer von der Lohnsteuerhilfe (Lohi) Bayern erklärt. Seit Januar zahlt die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit 250 Euro pro Kind im Monat – wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Das gilt es zu wissen:

Bei einem direkten Start in Lehre oder Studium gibt es weiter Kindergeld

Verlängerung beantragen: Zum 18. Geburtstag eines Kindes stellt die Familienkasse die Kindergeldzahlungen ein, und zwar noch im gleichen Monat. Nur auf Neuantrag fließt die Unterstützung auch für volljährigen Nachwuchs weiter. Entweder, weil das Kind nach wie vor in der Schule ist, eine Lehre macht oder ein Studium absolviert. Der Staat hilft dann weiter bis zum Abschluss der Ausbildung. Der Anspruch entfällt nicht einmal dann, wenn das volljährige Kind in dieser Zeit heiratet. Endgültig Schluss ist erst am 25. Geburtstag. Aber aufgepasst: Wer in die Verlängerung für sein erwachsenes Kind gehen will, muss den Antrag rechtzeitig stellen. Ist die Familie zu spät dran, verliert sie womöglich Geld. Kindergeld wird nur noch maximal sechs Monate rückwirkend gewährt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen