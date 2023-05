Finanzen

vor 55 Min.

Mehr Geld vom Chef – so sind Frauen bei Gehaltsverhandlungen erfolgreicher

Plus Gehaltsverhandlungen sind vielen unangenehm, aber besonders Frauen haben oft damit zu kämpfen. Ein Karrierecoach gibt Tipps, wie man sich am besten vorbereitet.

Von Annemarie Rencken

Am schlimmsten sei es, wenn die Chefin oder der Chef beim Gehaltsgespräch sofort sagt: "Okay, das passt so!" Das zumindest ist laut Karrierecoach Susanne Feile ein eindeutiges Zeichen dafür, dass noch mehr möglich gewesen wäre. Stattdessen gilt: Eine gute, strategische Vorbereitung ist essenziell. Denn – das betont Feile mehrmals während ihres Seminars bei der Augsburger Agentur für Arbeit – das Gegenüber habe bei Gehaltsverhandlungen einige entscheidende Vorteile. Vorgesetzte haben solche Gespräche in der Regel öfter und müssen auch mit Kundinnen und Kunden immer wieder aufs Neue Finanzielles aushandeln. Als Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin sollte man also schon vorher ganz genau wissen, was man möchte – und es gibt Tipps, wie man es mit großer Wahrscheinlichkeit bekommt.

Gehaltsverhandlungen im Job sind den meisten Menschen unangenehm. Besonders Frauen tun sich damit oft schwer, das beobachtet Karrierecoach Feile immer wieder. Die Zahlen geben ihr recht: In einer Studie des Berufsnetzwerks LinkedIn gaben 2021 41 Prozent der befragten Frauen an, sich noch nie getraut zu haben, ihr Gehalt zu verhandeln. Bei den Männern sagte das nur ein Viertel. Bei vielen ist ein Grund die Unsicherheit in Verhandlungssituationen – und das Gefühl sich nicht mit den "Do's and Don'ts" auszukennen. Und: "Die meisten Frauen wollen sich nur ungern selbst loben und hoffen, dass der Arbeitgeber selbst auf sie zukommt", sagt Feile. Damit warten sie aber unter Umständen sehr lange – oder vergeblich.

