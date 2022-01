Mit diesen Tricks lässt sich das Einkommen 2022 boostern

Plus Haarschnitt, Kita oder Corona-Bonus auf Firmenkosten: Wer beim klassischen Gehaltspoker nicht weiterkommt, kann im neuen Jahr auch mit steuerfreien Extras mehr verdienen.

Neues Jahr, mehr Verdienst: Welche Arbeitnehmerin wäre nicht froh, wenn 2022 mehr Netto auf dem Konto landen würde? Doch nach zwei schwierigen Corona-Jahren sind viele Arbeitgeber nicht gerade in Geberlaune. Stecken klassische Gehaltsverhandlungen fest, „sollte man mit dem Chef unbedingt über steuer- und abgabenfreie Extras sprechen“, rät Christina Georgiadis von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe VLH. Denn: Jeder Betrieb darf seinen Mitarbeitern geldwerte Vorteile fürs private Leben sponsern. Allein mit dem Kombinieren von Mittagstisch, Sprit- und Krippenzuschuss ist ein Plus von 350 Euro und mehr im Monat drin – ohne Abzüge. Selbst Minijobber, die 450 Euro im Monat verdienen, dürfen Extras zum Lohn bekommen. Und der Arbeitgeber profitiert auch: Er spart Abgaben.