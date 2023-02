Wie Paare ohne Trauschein ihre Familie richtig absichern

Früher war die Sache klar: erst Hochzeit, dann Kinder. Heute gründen immer mehr Menschen auch ohne Trauschein eine Familie. Sie müssen anders vorsorgen.

Anton und Barbara sind seit mehr als zehn Jahren zusammen und haben bereits Kinder. Morgens frühstücken sie gemeinsam an ihrem Holztisch im Wohnzimmer vor dem großen Fenster mit Blick auf die Terrasse. Sie fühlen sich wohl in ihrem Familienhaus, von dem sie beide lange geträumt haben. Verheiratet sind die beiden nicht – auch nicht standesamtlich. Aber nach Jahren des Zusammenseins und der Geburt ihrer gemeinsamen Kinder haben sie beschlossen, sich rechtlich abzusichern.

Das Paar hat ein Testament erstellt, das sicherstellt, dass ihre Kinder auch gut versorgt sein werden, sollten sie als Eltern sterben. Selbst wenn dieser schlimmste Fall nicht eintritt: Ein Mindestmaß an Dokumentation und Absicherung ist für unverheiratete Paare nötig, um für die Turbulenzen des Lebens gewappnet zu sein.

Manche Verträge müssen sein

Die Zahl der Scheidungen nimmt zu, die Zahl der Heiratswilligen dagegen stetig ab – eine Tendenz, die schon seit Jahren zu beobachten ist. Um sich gegenseitig abzusichern, sollten unverheiratete Lebenspartner einen Vertrag abschließen, der ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf das gemeinsame Vermögen und die gemeinsamen Kinder regelt. Auch eine Lebensversicherung kann sinnvoll sein, um finanzielle Engpässe beim Ableben des Partners abzufedern. Es ist wichtig, sich frühzeitig mit diesen Themen auseinanderzusetzen und passende Maßnahmen zu ergreifen, um im Notfall abgesichert zu sein.

Denn: "Was das Erbe angeht, gibt es für unverheiratete Paare keine gesetzlichen Regelungen", erklärt der Münchner Rechtsanwalt Martin Back. Auch ein gemeinschaftliches Testament sei für unverheiratete Paare nicht vorgeschrieben. Stattdessen bestünde die Möglichkeit von zwei Einzeltestamenten mit gegenseitiger Erbeinsetzung oder der Abschluss eines notariell beurkundeten Erbvertrags, welcher aber im Gegensatz zu einem Einzeltestament nicht widerrufen werden kann. Gemeinsame Kinder könnten im Zuge einer Nacherbschaft im Erbvertrag bedacht werden.

Ausgleichszahlungen sind freiwillig

Stirbt ein Ehepartner im Rentenalter, so erhält der Hinterbliebene dessen gesetzliche Rente zunächst drei Monate lang in voller Höhe, ehe die sogenannte Witwer-/Witwenrente zumindest noch einen Teil der letzten Rente des Verstorbenen einbringt. Der oder die Überlebende bei einem unverheirateten Paar geht dagegen völlig leer aus. Diese Lücke könnte etwa eine Risikolebensversicherung schließen. Eine Heirat kurz vor dem Tod eines Partners lässt die Rentenversicherung im Übrigen kalt: Die Rentenfortzahlung greift nur, wenn das Paar zum Zeitpunkt des Todes mindestens schon ein Jahr lang verheiratet war.

Auch bei einer Trennung gilt, dass Paare, die nicht verheiratet sind, keine rechtliche Verantwortung füreinander haben. Höchstens moralische Erwägungen können also beeinflussen, was mit dem gemeinsamen Zugewinn passiert. Eine Garantie, dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin einen Teil des eigenen Vermögens abgeben muss, gibt es nicht. Ebenso wenig wie Leistungen des Staates, die den Fortbestand des bisherigen Lebensstandards garantieren, wenn einer der Partner in der Beziehung nicht gearbeitet hat.

Ein Ehevertrag kann helfen, Risiken abzusichern

Nach Ansicht von Anwälten gibt es für unverheiratete Paare mehrere Möglichkeiten, sich und ihr Vermögen zu schützen. Eine Möglichkeit ist der Abschluss einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder eines Ehevertrags. Eine Lebenspartnerschaft begründet bestimmte Rechte und Pflichten, die denen einer Ehe ähneln. Ein Ehevertrag kann helfen, die Finanzen und das Eigentum im Falle einer Trennung oder eines Todes zu regeln.

"Eine Lösung könnte auch sein, ein Testament zu machen", sagt Lorena Sauerteig, eine ehemalige Standesbeamtin in Bad Neustadt. Laut Sauerteig trägt eine Vorsorge- und Betreuungsvollmacht wesentlich dazu bei, dass bei nicht ehelichen Paaren die Kinder zumindest im Falle der Geschäftsunfähigkeit Entscheidungen treffen können.

Das Scheitern der Beziehung kann existenzbedrohend werden

Wenn es um die Kinder selbst geht, ist deren Wohl nicht vom Familienstand der Eltern abhängig: Bei unverheirateten Eltern hat grundsätzlich zunächst die Mutter das alleinige Sorgerecht, kann sich dieses aber durch eine Sorgeerklärung vor dem Jugendamt oder einem Notar mit dem Vater teilen. Sollte die Mutter sterben oder ihr das Sorgerecht entzogen werden, wird dieses nur dann vom Familiengericht auf den Vater übertragen, wenn es dem Wohl des Kindes dient.

Alles in allem lohnt es sich, als unverheiratetes Paar genau zu prüfen, welche Regelungen und Absicherungen nötig sind, um eine sichere Zukunft für sich und die eigenen Kinder zu schaffen. Viele Unterschiede zur klassischen Ehe sind wahrscheinlich den meisten gar nicht geläufig und können im Ernstfall schnell Existenzen bedrohen, beispielsweise wenn nach dem schmerzlichen Tod des Partners das sicher geglaubte Erbe ausbleibt.

Hinweis: Dieser Text ist im Rahmen eines Kooperationsprojekts unserer Redaktion mit dem Master-Studiengang Fachjournalismus der TH Würzburg-Schweinfurt entstanden.