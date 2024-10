Eurojackpot-Zahlen heute am 22.10.24: Das sind die Gewinnzahlen

Mit den Eurojackpot-Zahlen von heute geht es um einen Jackpot, der zuletzt wieder gestiegen war und am 22.10.24 bei 40 Millionen Euro liegt. Zuvor hat kein Spieler es geschafft, alle Zahlen richtig zu tippen.

Den Jackpot beim sogenannten Eurolotto abzuräumen, ist fast unmöglich. Um den Hauptgewinn zu knacken, müssen nämlich alle fünf Eurojackpot-Gewinnzahlen als auch die beiden Eurozahlen richtig sein. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt dabei bei gerade einmal 1:140 Millionen und ist damit schwindend gering.

Hier finden Sie die Eurojackpot-Zahlen heute vom 22.10.24 direkt nach der Ziehung. Außerdem bekommen sie Informationen zu den Quoten, zum Annahmeschluss und zur Uhrzeit der Ziehung.

Eurojackpot-Zahlen heute: Gewinnzahlen vom Dienstag, 22.10.24

Gewinnzahlen 5 aus 50: Zahlen werden noch gezogen

Gewinnzahlen 2 aus 12: Zahlen werden noch gezogen

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung: Quoten zu den Zahlen von heute

Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Dienstag geben einen Überblick darüber, welche Summen an wie viele Spieler ausgeschüttet werden. Schafft es jemand den Jackpot zu knacken, steigt die Summe erneut. Wenn die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 22.10.24 am späten Dienstagabend veröffentlicht werden, erfahren Sie sie auf der offiziellen Website.

Eurojackpot heute: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Der Annahmeschluss für die Zahlen des Eurojackpots gibt an, bis wann man einen Spielschein abgegeben haben muss, um an der aktuellen Ziehung teilnehmen zu können. Dabei gibt es kleine Unterschiede in den verschiedenen Bundesländern.

Zu welcher Uhrzeit in den Bundesländern Annahmeschluss ist, zeigt diese Übersicht:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag

Anders als beim Lotto 6 aus 49 gibt es beim Eurojackpot keine feste Uhrzeit für die Ziehung der Eurolotto-Zahlen. Wann das Ergebnis genau kommt, hängt davon ab, wie schnell die Teilnehmer-Länder die Tipps der jeweiligen Spieler übermitteln. Meist erfolgt die Ziehung dann zwischen 20 und 21 Uhr. Einen Live-Stream für die Ziehung gibt es leider nicht.

Eurolotto-Gewinnzahlen: Gewinnchance beim Eurojackpot ist gering

Seit geraumer Zeit liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit nicht mehr bei 1:95 Millionen, sondern bei 1:140 Millionen. Das liegt daran, dass seit der neuen Regelung vom März 2023 zwei aus zwölf Eurozahlen richtig angekreuzt werden müssen. Damit schwindet also die Gewinnchance noch mehr also zuvor.

Diese Länder machen beim Eurojackpot mit

Eurojackpot lässt sich, wie der Name schon sagt, nicht nur in Deutschland spielen, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern. Das sind die 18 Länder, die an der Euurolotterie teilnehmen:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen – der Eurojackpot bildet da selbstverständlich keine Ausnahme. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet eine Hotline für Betroffene an: 0800 - 1 37 27 00. Wer Anzeichen für Spielsucht bei sich selbst oder anderen feststellt, findet dort anonym und kostenlos Hilfe.