Fischstäbchen im Test: Mehrere Produkte mit Schadstoffen belastet

Öko-Test hat 31 verschiedene Fischstäbchen – mit und ohne Fisch – getestet. Sieben Produkte sind durchgefallen. Welche Fischstäbchen überzeugen konnten.

Außen gold-gelb und kross, innen weich und saftig: So stellt man sich die perfekten Fischstäbchen vor. Sie sind einfach und schnell zubereitet und werden meist auch von Kindern gegessen. Zudem gilt Fisch eigentlich als gesund. Ob das bei Fischstäbchen wirklich der Fall ist, hat Öko-Test nun untersucht.

31 Produkte wurden für die neue Ausgabe der Zeitschrift Öko-Test verkostet – 19 mit Fisch und zwölf ohne Fisch. Der Geschmack konnte die Tester von allen echten Fischstäbchen begeistern. Auch hygienische Mängel gab es keine großen, es wurden keine Fadenwürmer und kaum Keime gefunden. Doch die Enttäuschung blieb nicht komplett aus. Denn die Hälfte der Fischstäbchen ist mit krebsverdächtigen Fettschadstoffen belastet.

Fischstäbchen im Öko-Test: Beim Frittieren entstehen Fettschadstoffe

Diese entstehen, wenn die panierten Fischblöcke etwa 30 Sekunden frittiert werden. Dabei bilden sich aus den pflanzlichen Frittierfetten meist Fettsäureester, für die die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine maximale Tagesdosis festgelegt hat. Fünf belastete Fischstäbchen würden schon mehr als die Hälfte davon für einen Menschen mit nur 30 Kilo ausschöpfen, wie die Öko-Tester vorrechnen. Sie sehen keine Verbesserung gegenüber einem Test von 2020.

Die Zeitschrift wertet hingegen positiv, dass drei Viertel der Produkte Alaska-Seelachs enthalten. Der Fisch aus dem hohen Norden des Pazifiks gehöre zu den wenigen Arten, deren Bestände noch als gesund gelten. Doch wie der Fisch gefangen wird, sei weniger zufriedenstellend. Auch schwebende Scherbrettnetzewürden den Meeresgrund viel öfter berühren und zerstören als lange gedacht.

Öko-Test: Vier Fischstäbchen fallen durch

Vier Produkte sind bei dem Test durchgefallen, sechs werden von den Testern ohne nennenswerte Schadstoffe und aus gesunden Beständen empfohlen. Sie erhielten die Bewertung "gut". Das sind die Testsieger:

Frosta 15 Fischstäbchen (4,95 Euro pro 450 g)

15 (4,95 Euro pro 450 g) Iglo 15 Fischstäbchen (4,89 Euro pro 450 g)

15 (4,89 Euro pro 450 g) Landur Fischstäbchen in Bio-Knusperpanade 8 Stück von Denn's Biomarkt (7,18 pro 450 g)

in Bio-Knusperpanade 8 Stück von Denn's Biomarkt (7,18 pro 450 g) Ocean Sea 15 Fischstäbchen von Lidl (2,79 Euro pro 450 g)

von (2,79 Euro pro 450 g) Sea Gold Fischstäbchen 15 Stück von Netto Marken-Discount (3,19 Euro pro 450 g)

15 Stück von (3,19 Euro pro 450 g) Wild Ocean Seelachs Fischstäbchen , 10 Stück von Demeter (13,49 pro 450 g)

Vegane Fischstäbchen im Öko-Test: So wird nachgeholfen

Auch zwölf Fischstäbchen ohne Fisch wurden getestet. In den veganen Alternativen stecken seltener Fettschadstoffe als im tierischen Original. Die Masse ohne Fisch basiert je nach Hersteller meist auf Reismehl, Soja- und Weizenprotein, in zwei Fällen auf Gemüse. Dabei wird in den meisten Fällen mit Fetten, Emulgatoren, Stabilisatoren, Konservierungs- und Aromastoffen nachgeholfen. Statt die Stäbchen mit künstlichen Aromen aufzupimpen, sollten aus der Sicht der Tester lieber leckere Zutaten für den guten Geschmack sorgen, etwa Algen.

Die veganen Fischstäbchen schmecken nicht immer nach Fisch. Die Tester beschreiben den Geschmack teilweise so: "Leicht nach altem Fett", "Kohlnote" oder "deutliches Frittieraroma". Weil auch Keime wie Darmbakterien identifiziert wurden, empfiehlt die Zeitschrift, die veganen Fischstäbchen gut durchzuerhitzen, bevor sie auf den Teller kommen. Mindestens zwei Minuten lang sollte im Innersten der Stäbchen eine Temperatur von 72 Grad ankommen.

Drei Veggie-Fischstäbchen fallen im Test durch

Drei Produkte sind bei dem Test durchgefallen, zwei schnitten gut ab. Das sind die Testsieger: