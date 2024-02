Fischstäbchen im Test: Nur zwei Sorten sind "gut"

Stiftung Warentest hat Fischstäbchen unter die Lupe genommen. Viele Produkte enthalten Schadstoffe – darunter auch die einer beliebten Marke.

Für eine gesunde Ernährung sollte man ein- bis zweimal pro Woche Fisch essen. Doch gerade Kinder sind da oft skeptisch – es sei denn, der Fisch ist mit einer knusprigen Panade umhüllt. Aber sind Fischstäbchen wirklich gesund? Stiftung Warentest hat einige Produkte unter die Lupe genommen. Nur die wenigsten Fischstäbchen konnten dabei überzeugen, viele waren sogar deutlich mit Schadstoffen belastet.

Stiftung Warentest hat insgesamt 19 Tiefkühlprodukte, 15 davon mit Fisch und vier vegane, bewertet. Darunter waren unter anderem Fischstäbchen der Marken Iglo, Frosta, Followfood und Alnatura sowie von Aldi, Lidl, Rewe oder Edeka. Die Preise rechten von 6,20 bis 16 Euro pro Kilo.

Fischstäbchen im Test: Viele Produkte mit Schadstoffen belastet

Die kritischen Inhaltsstoffe bei Fischstäbchen stammen aus dem Öl, mit dem der Hersteller die Panade frittiert. Enthält der Fettanteil mehr chemische Ester-Verbindungen als in der EU erlaubt, führt das bei der Bewertung zu Punktabzügen. Laut Stiftung Warentest sind die Fettschadstoffe nicht komplett vermeidbar, doch sie ließen sich durch Öl-Filtersysteme reduzieren.

Im Test war mehr als die Hälfte der getesteten Produkte deutlich belastet – am stärksten die Fischstäbchen von Iglo und Rewe. Im Fettanteil der beiden Produkte fanden die Tester mehr als doppelt so viele Ester-Verbindungen, wie für die eingesetzten Öle in der EU erlaubt sind.

Bei den acht mit "befriedigend" und neun mit "ausreichend" bewerteten Fischstäbchen fanden die Tester Schadstoffe. Zudem gab es Mängel im Geschmack oder der Konsistenz. Bei den getesteten Backfischstäbchen wurde zudem der vorgeschriebene Fischanteil von 65 Prozent nicht erreicht.

Stiftung Warentest kürt zwei Fischstäbchen-Testsieger

Nur zwei der 19 Produkte schnitten bei dem Test mit "gut" ab. Unter ihnen sind die Fischstäbchen von Frosta, die 8,90 Euro pro Kilo kosten. In der Kategorie Schadstoffe schneiden sie aber auch nur "befriedigend" ab. Das andere mit "gut" bewertete Produkt stammt von Alnatura und kostet 16 Euro pro Kilo.