Umfrage: Der Frühling motiviert, mehr Sport zu machen

Häufiger joggen, zum Krafttraining oder Yoga: Mehr Sport ist nicht nur ein klassischer Vorsatz zum neuen Jahr. Viele haben ihn auch jetzt im Frühling, zeigt eine Umfrage.

Die Tage werden länger, das Wetter immer besser. So einige Menschen nehmen sich nun vor: Ich möchte mehr Sport machen. Das zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag des Unternehmens Peloton.

39 Prozent der Befragten geben darin an, jetzt im Frühjahr öfter Sport treiben zu wollen. Für 19 Prozent ist das sogar nicht mehr nur ein Vorhaben, sie sagen: Das habe ich bereits umgesetzt. Jeder Dritte gibt an, in Sachen Sport derzeit nichts verändern zu wollen (33 Prozent).

Die Umfrageteilnehmer wurden auch gefragt, welche Faktoren im Frühjahr ihre Motivation erhöhen, sich regelmäßig sportlich zu betätigen. Dabei liegen ganz vorn: die Möglichkeit, nach draußen zu gehen (49 Prozent) sowie die längeren Tage, die mehr Licht bringen (48 Prozent).

Jeder Zehnte bereitet sich mit Sport auf besonderen Anlass vor

Was für einen Teil der Befragten auch eine Rolle spielt: dass in der helleren Zeit des Jahres wieder mehr Gruppenaktivitäten stattfinden, etwa gemeinsames Wandern mit Freunden und Familie (18 Prozent). 11 Prozent motiviert ein besonderer Anlass wie eine Hochzeit oder ein Urlaub, auf den sie sich durch Sport vorbereiten wollen.

Ein Fünftel der Befragten (19 Prozent) sagt allerdings: Es gibt nichts, was meine Motivation erhöht, mich im Frühjahr sportlich zu betätigen.

Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, an der zwischen dem 22. und 25. März 2024 insgesamt 2054 Personen ab 18 Jahren teilnahmen.

(dpa)