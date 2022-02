Nach der Winterpause: Wie der Wiedereinstieg in den Sport gelingt

Zu Beginn des Jahres wollen viele runter von der Couch und mit Sport beginnen. Es warten jedoch Fallen – von Übermotivation bis zu fehlendem Körpergefühl. Welche Tricks nun helfen.

Matthias Maier sitzt in seinem modernen Fitnessstudio in Augsburg, seit mehr als zehn Jahren arbeitet er bereits als Personal Trainer. Maier muss nicht lange nachdenken. Eigentlich sei die Situation oft die gleiche: „Die meisten Kundinnen und Kunden, die zu uns kommen, hatten früher schon mal ein Level, das sie gut fanden. Das wurde dann aber in den letzten fünf, zehn oder zwanzig Jahren vernachlässigt“, schildert es Maier. Die Gründe für die verlorene sportliche Fitness seien berufliche oder familiäre Verpflichtungen und generell der Faktor Zeit. Bei vielen bestehe der Wunsch, an die frühere Sportlichkeit anzuknüpfen. „Einige versuchen es erst einmal selber, geben aber oft schnell wieder auf. Den größten Zustrom haben wir deswegen im März, wenn viele merken, dass sie es doch nicht alleine schaffen“, resümiert Maier.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Zahlen der aktuellen Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA Touchpoints 2022). Mehr als 28 Millionen der Erwachsenen in Deutschland betreiben keinen Sport – und mehr als acht Millionen nur selten. So ist es nicht verwunderlich, dass der Vorsatz, mehr Sport zu treiben, auch bei der letzten Forsa-Umfrage Ende 2021 wieder einmal sehr weit vorne liegt. Für viele Menschen steht dabei die Motivation im Vordergrund, den eigenen Körper zu stärken und Krankheiten vorzubeugen.

Tipp 1: Nicht überlasten, vor Übermotivation hüten, langsam einsteigen

Johannes Laws-Hofmann, Sportwissenschaftler und Bewegungsexperte der AOK Bayern, kennt diese „Initialzündungen“ sehr gut. Egal, ob Vorsätze zum neuen Jahr, schlechte Werte vom Arzt, all dies seien Treiber. „Die Gefahr der Überlastung ist dabei sehr hoch, da das Körpergefühl vieler Menschen schlecht ist, sodass Belastungszustände falsch eingeschätzt werden. Hinzu kommt dann noch die Übermotivation“, so Laws-Hofmann. Beim Wiedereinstieg in den Sport wird dann häufig zu intensiv trainiert, sodass keine Regeneration im Körper stattfinden kann. Nach einem Training sollte man trotzdem mental frisch sein und das Gefühl haben, dass das Training zu leicht war. Völlige Erschöpfung ist hingegen ein Warnsignal des Körpers.

Sport ist ein effektives Mittel gegen Bluthochdruck, doch Betroffene können noch mehr tun. Foto: Christin Klose, dpa

Um diesen Risiken richtig zu begegnen, hat Laws-Hofmann eine einfache Faustformel: „Für jedes Jahr, welches ich körperlich inaktiv war, muss ich einen Monat kontinuierliches Training rechnen. Wenn ich zehn Jahre nichts gemacht habe, brauche ich ungefähr ein Jahr, bis ich den alten Status wieder erreicht habe.“ Das Problem: Herz-Kreislauf-Systeme können sich recht schnell wieder anpassen, jedoch benötigt das Band- und Gelenksystem deutlich länger.

Tipp 2: Ausdauersport, zusammen mit der Gruppe trainieren

Früh stellt sich deswegen die Frage nach der richtigen Sportart. Besonders Ausdauersportarten eignen sich für den Start, da sie zum einen positive Effekte gegen Volkskrankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes haben, und zum anderen gut mit einem Partner oder in Gruppen absolviert werden können.

In den Corona-Jahren ist das Wandern zur großen Trendsportart gewachsen. Thomas John, Vorsitzender der Sektion Augsburg des Deutschen Alpenvereins, gibt vor allem zu bedenken: „Wanderungen sind realistisch zu planen in Bezug auf die eigenen technischen Fähigkeiten.“ Damit sind auch die Anforderungen an die eigene Kondition sowie Gelenke und Muskeln gemeint.

Tipp 3: Zwei bis drei Ruhetage einplanen, auch beim Wandern

Wenn der Einstieg in das Wandern gelingen soll, biete es sich an, schon vorher viel für die Kondition zu tun. Dabei helfen Spaziergänge, Radfahren oder auch Joggen sowie die Auswahl von kleinen Touren für den Anfang. Während der Wanderung sei ein gleichmäßiger und ruhiger Gang mit kleineren Schritten sinnvoll, um keine Energie zu verschwenden. Wie auch bei anderen Ausdauersportarten ist es ratsam, sich sukzessive zu steigern.

Gerade am Anfang ist also die Dosierung entscheidend. So sollten zwischen den Einheiten mindestens ein oder zwei Ruhetage eingeplant werden, um dem Körper die notwendige Zeit für Regeneration und den Aufbau der benötigten Strukturen zu geben. „Manchen Kunden muss die Wichtigkeit einer festen Routine und Übernahme von Verantwortung für das eigene Zeitmanagement beigebracht werden“, schildert Matthias Maier.

Tipp 4: Vorsätze setzen, aber bitte realistisch gestalten

Vorsätze sollten langfristig aufgebaut werden, was auch bedeuten kann, anstatt vier nur zwei Sporteinheiten pro Woche zu absolvieren, welche dann jedoch wirklich Substanz haben. Einen festen Vorsatz zu formulieren, ist aus Sicht von Matthias Maier der erste Schlüssel zum Erfolg. Dabei gehe es nicht darum, sich unter Druck zu setzen und den Anspruch zu verfolgen, von Anfang an alles perfekt zu machen. Was Maier jedem empfiehlt, ist die reine Bewegung, 30–60 Minuten am Tag. Ein Spaziergang reiche da schon aus. Wenn dann noch eine Krafteinheit dazu kommt, sei dies ein guter Start.

Dieser Beitrag ist in Kooperation mit dem Masterstudiengang Fachjournalismus der Hochschule Würzburg-Schweinfurt entstanden.