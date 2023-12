Diese Gesellschaftsspiele punkten an den Feiertagen

Gesellschaftsspiele sind ein beliebter Zeitvertreib – und zählen mit zu den beliebtesten Geschenken unterm Weihnachtsbaum. Doch welche Neuheiten sind wirklich gut?

An den Feiertagen etwas Neues auszuprobieren? Warum nicht! Schließlich lassen sich beim gemeinsamen Spielen interessante Erfahrungen machen – zum Beispiel Abenteuer auf dem Meer zu erleben oder Dino-Eier in Löcher zu schubsen. Gesellschaftsspiele sind in dieser Hinsicht als Weihnachtsgeschenke eine gute Wahl: Kaum ausgepackt, kann damit die ganze Familie in faszinierende Welten abtauchen. Wir präsentieren sechs Neuheiten für unterschiedliche Zielgruppen und Geschmäcker.

Für Spaßvögel

Heissa, welch ein wildes Durcheinander! Wer bei „Dori Dino“ mitmacht, bekommt einen Stab, mit dessen Spitze sich die farbigen Eier in der Spielschachtel bewegen lassen. Da alle Spieler gleichzeitig versuchen, die kullernden Eier in die passenden Löcher zu bugsieren, läuft nicht jedes Vorhaben glatt. Vor allem: „passend“ bedeutet für den Dori-Spieler, die Eier in diejenigen Löcher zu schubsen, die nicht die gleiche Farbe wie die Eier haben. Alle anderen Spieler versuchen das genaue Gegenteil. Das klingt nach Chaos, macht aber wahnsinnig viel Spaß – vor allem, weil reihum jeder mal der Dori-Spieler sein darf. Pro „Treffer“ gibt es einen Chip, und wer am Ende die meisten Chips hat, gewinnt. Fazit: turbulent und witzig.

>>Dori Dino von Kirsten Hiese, erschienen bei Pegasus Spiele. 2 bis 4 Spieler, ab 5 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 30 Euro.

Für Würfelfreunde

Zahlen-Paare, Zahlen-Reihen oder lauter gleiche Zahlen zu würfeln, klingt nach dem Spielehit „Kniffel“. Tatsächlich gibt es bei „Würfelzucker“ ähnliche Aufgaben. Die Kartenauslage jedoch macht Vorgaben. Lauter Sechser zu würfeln, ist zwar gut. Aber Mist, wie ärgerlich, wenn auf den Karten beispielsweise nur Einser, lauter verschiedene Zahlen und drei unterschiedliche Paare gefordert werden. Ist eine Aufgabe erfüllt, bleibt es spannend: Punkte gibt es nämlich nur, wenn nach einer Runde kein Mitspieler mit bis zu drei Würfelversuchen ein besseres Ergebnis schafft – also etwa mit einem Dreier-Pasch einen Einser-Pasch toppt. Fazit: reizt zum Mitmachen – allein schon wegen der farbenfrohen Würfel und der zuckersüß gestalteten Karten.

>>Würfelzucker von Sophia Wagner, erschienen bei moses. 2 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 30 Minuten, ca. 20 Euro.

Für Teamspieler

In der riesigen Schachtel von „Käpt'n Pepe, Schatz Ahoi!“ befindet sich Material, um das Schiff „Melody“ zusammenzusetzen. An Bord und nach Vorgaben von Karten werden farbige Figuren platziert. Die Aufgabe der Spieler ist es, diese zu bewegen – und zwar an jeweils passende Ruder. Doch: Nicht jeder Weg ist frei und die Spieler müssen sich gut absprechen, welche Figuren sie nacheinander bewegen, um die gewünschten Positionen zu erreichen. Fazit: Hier können die Spieler dank eines dicken Abenteuerbuchs eine aufregende Geschichte erleben und nach und nach immer kniffligere Aufgaben mit zusätzlichem Material aus geheimen Schatzkisten lösen. Toll!

>>Käpt'n Pepe, Schatz Ahoi! von Christos Giannakoulas und Manolis Zachariadis, erschienen bei Haba. 2 bis 5 Spieler, ab 6 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 40 Euro.

Für Geschickte

Gemüse ist top, Schnecken sind ein Flop. Ganz nach diesem Motto wollen die Spieler bei „Beethupferl“ vor allem eines: Gemüsechips. Schneckenchips hingegen gilt es zu meiden, denn Schnecken fressen das wertvolle Gemüse. Wer dran ist, nimmt sich eine Kugel, füllt sie in eine Papp-Kanne und „gießt“ die Kugel auf den Spielplan. Dort liegen verdeckte Chips auf Mulden. Fällt nun eine Kugel mit entsprechend viel Schwung auf einen Chip, wendet sich dieser. Um mehr Gemüse zu ergattern als die Konkurrenz, braucht man Merkvermögen, Geschick und Glück, denn geerntet wird nur bei einer bestimmten Anzahl gleicher Symbole oder wenn eine Mulde mit mehreren Kugeln „gewässert“ wurde. Fazit: pfiffig, schön gestaltet und für die ganze Familie unterhaltsam.

>>Beethupferl von Bernhard Weber, erschienen bei Zoch. 1 bis 4 Spieler, ab 4 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 30 Euro.

Ein Gemüsebeet mit Kugeln zu „begießen“ – diese Aufgabe haben die Spieler bei der Neuheit „Beethupferl“. Foto: Tanja Liebmann-Décombe

Für Tüftler

Kann sich ein Spiel einfach und schwierig zugleich anfühlen? Wenn „Constellations“ auf den Tisch kommt, passiert tatsächlich genau das. Die Regeln sind schnell erklärt und eingängig: Jeder Spieler bekommt Lochkarten und muss diese so auf sein mit Farbpunkten überzogenes Spielbrett legen, dass in den Löchern diejenigen Farben erscheinen, die die Würfel zeigen. Dies schneller als die Mitspieler zu schaffen, ist ziemlich herausfordernd. Und das, obwohl die Karten über das Brett hinausragen, übereinandergelegt und gewendet werden dürfen. Wie kann es trotzdem sein, dass man manchmal schier verzweifelt, weil man keine geeignete Ablagefläche findet? Fazit: kann frustrieren, aber auch für ganz tolle Erfolgserlebnisse sorgen; wow!

>>Constellations von Fabien Chevillon, erschienen bei Djeco. 1 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 20 Euro.

Für Taktiker

„Mischwald“ ist eine Entdeckung. Wer bei diesem gelungenen Kartenspiel mitmacht, spielt zunächst intuitiv. Mit der Zeit wird das Tun aber immer überlegter. Das Ziel der Spieler ist es, punkteträchtige Kombinationen zu schaffen – etwa ein Eichhörnchen auf eine Eiche zu setzen oder drei Fledermausarten im Wald zu platzieren. So wird der Lebensraum für Tiere und Pflanzen immer größer. Ihn mit den hübschen Karten aus der Auslage oder dem Nachziehstapel zu gestalten, versetzt die Spieler regelrecht in einen Rausch. Sie sammeln, platzieren, kombinieren – und jammern nicht selten, wenn viel zu rasch das Spielende naht. So vieles wäre noch zu tun, so viele Punkte wären noch zu holen gewesen! Fazit: ein anspruchsvolles Familienspiel mit tollem Thema, schlüssigen Regeln und taktischem Tiefgang. Super!

>>Mischwald von Kosch, erschienen bei Lookout Spiele/Asmodee. 2 bis 5 Spieler, ab 10 Jahren, ca. 60 Minuten, ca. 27 Euro.