Freizeit

14.10.2022

Kinder besonders willkommen: Was Erlebnisbauernhöfe in der Region bieten

Plus Langhorn-Rinder füttern, eine Traktorfahrt in den Wald, Feuer am Tipi – so soll Schülern die Landwirtschaft nähergebracht werden. Ein Tag mit Erlebnisbäuerin Alexandra Neumaier.

Von Andrea Schmidt-Forth

„Greeny komm, Greeny. Ich hab Leckerli für dich“, lockt die Frau in sportlichen Shorts und Käppi, indem sie einen Eimer mit Äpfeln kräftig schüttelt, sodass das Klappern weithin zu hören ist. Beim dritten Lockruf reagiert Greeny und trottet langsam den Hügel hinunter, von ihrer Herde gefolgt. Acht rotbraune, schwarze und weiße Texas-Longhorns sind es: fünf Kühe, ein Stier und zwei Kälber. Die älteste Kuh ist 14 Jahre alt, die jüngste, ein schwarzes Kälbchen mit weißen Tupfen, gerade mal fünf Tage auf der Welt. Imposant sind ihre ausladenden spitzen Hörner. Sie können von einem bis zum anderen Ende gut zwei Meter messen. „Longhorns sind wehrhaft, vor allem wenn sie Nachwuchs haben“, bestätigt die Bäuerin. Deshalb werden in Amerika oft zwei, drei von ihnen unter normale Kuhherden gemischt. Da traut sich kein Wolf hin“.

