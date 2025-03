Diese Familienparks kennen nicht alle

Pünktlich zum Frühling öffnen wieder viele Freizeitparks ihre Tore. Europa-Park, Legoland und Co. gehören zu den bekanntesten - doch welche Familienparks gibt es jenseits des Mainstreams? Ein Streifzug durchs Ländle zeigt, die Auswahl ist groß.

Tatzmania Löffingen

Tiger anschauen und Achterbahnfahren: Das Tatzmania in Löffingen (Breisgau-Hochschwarzwald) ist eine Kombination aus Zoo und Freizeitpark. Auf dem Gelände finden sich zahlreiche Tiere, Fahrgeschäfte und ein Indoorspielplatz. Erwachsene zahlen 16 Euro, für Kinder liegt der Eintritt bei 14 Euro.

Zu den Highlights zählt die Raubtierfütterung. Das Fahrgeschäft «Affenflieger», die Achterbahn «African Spin» und der «Wellenflieger» dürften Adrenalinjunkies begeistern. Im sogenannten Bereich Kidsmania gibt es Attraktionen für Kleinkinder ab zwei Jahren. Der Park startet Anfang April in die Saison.

Freizeitpark Traumland

Der Freizeitpark Traumland auf der Bärenhöhle in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) bietet Spaß vor allem für die ganz Kleinen. 16 Attraktionen und 12 Spielwelten locken Familien auf die Schwäbische Alb. Zur Auswahl stehen unter anderem Abenteuerspielplätze, eine Wildwasserbahn und ein Riesenrad. Im vergangenen Jahr kam die Achterbahn «Wichtelexpress» dazu, die auch größeren Kindern Spaß machen dürfte.

An diesem und am nächsten Wochenende öffnet der Park schon seine Tore. Der Eintrittspreis liegt bei 25 Euro für Erwachsene und 20 Euro für Kinder. Der Park hat ab Anfang April täglich geöffnet.

Märchenparadies bei Heidelberg

Schon am 15. März ist dieser Freizeitpark in die neue Saison gestartet: das Märchenparadies auf dem Königsstuhl in Heidelberg. Kinder dürfen sich über Burgen und Schlösser freuen, die Gesichter und Rutschen haben. Der Park führt durch die Welt der klassischen Märchen mit interaktiven Spielplätzen und nostalgische Puppen.

Wie in vielen anderen Freizeitpark lässt sich das Gelände mit einem kleinen Zug erkunden. Zu sehen gibt es etwa den Zwergenberg, der in die Welt von Schneewittchen führt. Hüpfkissen, Wasserspiele und Autoscooter gibt es auch. Der Eintritt für Kinder kostet sieben Euro, Erwachsene zahlen einen Euro mehr.

Todtnau Hängebrücke

Die Hängebrücke in Todtnau wird auch «Blackforestline» genannt. Die Schwarzwald-Hängebrücke zieht jährlich Zehntausende Besucherinnen und Besucher an. Fußgänger erwartet auf der schmalen Brücke ein atemberaubender Ausblick.

Errichtet wurde die 450 Meter lange Attraktion über den Todtnauer Wasserfällen im Landkreis Lörrach im Mai 2023. Der Standardtarif für die Brückenpassage beträgt laut Internetseite des Betreibers zwölf Euro, der Eintritt für die Wasserfälle (einzeln 2,50 Euro) ist inbegriffen. Die Brücke ist ganzjährig für Besucher geöffnet. Kurzfristige Schließungen durch Sturm oder Gewitter können jedoch vorkommen.

Center Parcs Allgäu

Die Anlage Center Parcs Allgäu in Leutkirch ist vor allem für ihre Ferienhäuser bekannt. Doch sie eignet sich auch für Tagesausflüge. Zu entdecken gibt es nahe der bayerischen Grenze unter anderem einen Kinderbauernhof, Streichelzoo, Indoorspielplätze und ein Rutschenparadies. Die Tageskarte kostet für Kinder 30 Euro, Erwachsene zahlen 43 Euro. Inbegriffen ist auch der Eintritt in die Wasserwelt des Parks.

