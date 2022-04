Freizeit

vor 55 Min.

Wie sinnvoll sind E-Bikes für Kinder?

Plus Der Trend, einen Elektromotor an alles zu schrauben, was fährt, hält an. Mittlerweile gibt es E-Fahrräder für die ganze Familie. Doch sollten die Kleinen schon motorisiert fahren?

Von Christina Brummer

Die Tour wird für Familien schnell zur Tortur, wenn Kinder die Lust am Radeln verlieren, weil der Weg zu weit, die Strecke zu steil oder die Pausen zu kurz waren. Wenn die Erwachsenen ohne eine Schweißperle auf der Stirn von ihren E-Bikes steigen, während die Kinder mit ihren unmotorisierten Gefährten hinterherhinken, kann der Wochenendausflug schnell zur Zerreißprobe werden. Der Eindruck, dass E-Bikes vor allem bei Senioren beliebt sind, ist falsch. Auch immer mehr Jüngere radeln lieber mit Elektromotor. Werden nun auch Kinderräder elektrifiziert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen