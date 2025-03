Europa-Park will Achterbahn Euro-Mir ersetzen

Der Europa-Park will die 28 Jahre alte Achterbahn Euro-Mir in einigen Jahren durch eine neue Bahn ersetzen. Das Freizeitunternehmen überlege, eine neue Attraktion zu präsentieren, sagte Parkchef Roland Mack der Deutschen-Presse Agentur im südbadischen Rust. «Mittelfristig sind keinerlei Änderungen bei der äußerst beliebten Achterbahn Euro-Mir geplant.» Dem Vernehmen nach ist frühestens in vier bis fünf Jahren mit einer neuen Bahn im russischen Themenbereich zu rechnen. Zuvor berichtete die «Badische Zeitung» darüber.

Der Chef von Deutschlands größtem Freizeitpark fügte hinzu, der Neubau werde anvisiert, um Besucherinnen und Besuchern etwas Neues zu bieten und neue Technik einzusetzen. Zu dem Familienunternehmen gehört unter anderem der Achterbahn-Hersteller Mack Rides. Die Euro-Mir-Bahn wurde 1997 eröffnet.

Änderungen im russischen Themenbereich nicht geplant

Mack hatte bereits im Oktober einen Neubau von Euro-Mir in Aussicht gestellt und gesagt, es solle keine inhaltlichen Änderungen im russischen Themenbereich des Parks geben. Er machte dabei deutlich, dass er sich die Agenda für die Freizeitanlage im Ortenaukreis nicht von der Politik und Konflikten vorschreiben lassen wolle. Diese Linie sei weiter gültig, sagte nun ein Sprecher.

In dem Park gibt es 17 Themenbereiche, die europäischen Ländern gewidmet sind. Russland führt seit gut drei Jahren einen blutigen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine.

Die Achterbahn Euro-Mir fährt seit 1997 im Europa-Park. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa