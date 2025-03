Kletterer bohrt historische Bahnbrücke an - Verfahren

Gegen einen Mann aus Amberg ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung, weil er in das Mauerwerk einer historischen Bahnbrücke mehrere Sicherungen zum Klettern gebohrt hat. Der 65-Jährige habe sich mit mehreren Seilen an dem mehr als 100 Jahre alten Viadukt festgemacht und die Sicherungen gebohrt, teilte die Polizei in Amberg mit.

Die Hoibrücke bei Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) gilt als eines der imposantesten Eisenbahnbauwerke in der Gegend. Die Bahnstrecke ist seit langer Zeit stillgelegt, die Brücke wird inzwischen im Sommer als Radweg und im Winter als Langlaufloipe genutzt.