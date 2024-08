Gemeinsame Ausgaben einfach aufteilen mit «Splitwise»

Urlaubsreisen mit Freunden sind oft das Highlight des Jahres. Doch wenn es ans Abrechnen geht, kann die Stimmung kippen. Wer hat das Abendessen bezahlt? Wie teilen wir die Hotelkosten auf? Und wer schuldet wem am Ende nun wie viel? Mit der App «Splitwise» lässt sich die Verwaltung solcher Ausgaben unkompliziert erledigen - alle behalten den Überblick und niemand muss sich benachteiligt fühlen.

So funktioniert die App: Man legt ein Konto an, dann kann man eine Gruppe mit anderen anlegen. So eine Gruppe lässt sich für jede Art von Ausgabenverwaltung einrichten, sei es für die WG, ein gemeinsames Event oder eben eine Urlaubsreise. Alle in der Gruppe können ihre Ausgaben dort erfassen - etwa die Rechnung für ein Essen oder einen Einkauf.

Die Ausgaben lassen sich kategorisieren und man kann festlegen, wie sie auf die Gruppenmitglieder aufgeteilt werden sollen. Standardmäßig erfolgt diese Aufteilung gleichmäßig, aber es besteht auch die Möglichkeit, individuelle Anteile festzulegen, wenn jemand zum Beispiel mehr zum gemeinsamen Einkauf beigetragen hat als andere.

Andere Währung? Kein Problem!

Besonders hilfreich auf Reisen ist die Möglichkeit, in der App Ausgaben in verschiedenen Währungen zu erfassen. «Splitwise» rechnet die Beträge automatisch um, basierend auf den aktuellen Wechselkursen.

Die App für iOS und Android ist kostenlos verfügbar, sammelt jedoch gemäß den Datenschutzbestimmungen Daten über Ausgaben und zeigt darauf basierend gezielte Werbung an. Weniger Werbung gibt es nur mit dem kostenpflichtigen Abo «Splitwise Pro», das noch zusätzliche Funktionen wie das Scannen von Belegen bietet.