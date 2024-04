Outlets am Gardasee: Hier kann man günstig shoppen

Im Urlaub gehen viele gerne shoppen, das Geld sitzt lockerer. Auch am Gardasee gibt es einige gute Shopping-Möglichkeiten. Die Outlets im Überblick.

Seit Jahrzehnten ist er der Sehnsuchtsort vieler Deutscher schlechthin: der Gardasee. Klares, himmelblaues Wasser, lange Steinstrände und vorzügliche Küche. Alles, was viele hierzulande vermissen, finden sie im Urlaub am Lago di Garda. Auch wenn die Temperaturen im Zuge des Klimawandels immer höher steigen und dadurch der Wasserpegel sinkt und sinkt, strömen Jahr für Jahr Millionen Deutsche gen Süden.

Am Gardasee ist für alle etwas dabei: Wanderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, von kleinen Spaziergängen bis hin zu mehrstündigen, alpinen Kletterrouten. Fahrradstrecken für schnelle Rennradler und sportliche Mountainbiker. Und natürlich Strände so weit das Auge reicht.

Aber auch für die Konsumfreudigen unter den Touristen ist etwas dabei: Rund um den Gardasee finden sich neben den traditionellen Wochemärkten der verschiedenen Ortschaften viele Outlets, die perfekt für einen Shopping-Nachmittag im Urlaub geeignet sind. Aber welche Outlets gibt es, wo sind sie und was unterscheidet sie voneinander? Ein Überblick.

Shopping am Gardasee: Diese Outlets gibt es

Outlets sind der Traum aller Shopping-Fans: Günstigere Preise, viele Marken auf einem Fleck und hier und da eine Bar, um bei einem Espresso neue Energie zu tanken. Aber welche Outlets gibt es rund um den Gardasee? Was wird dort verkauft und wie kommt man am besten hin? Am und um den Gardasee gibt es laut dem Portal gardasee.de die folgenden Outlet-Center:

Swinger International ( Verona )

) Calzedonia Intimissimi Outlet Avio ( Avio )

( ) Calzedonia Intimissimi Outlet Vallese ( Verona )

( ) Intrend Legnano ( Legnano )

( ) MF1 Space ( Valeggio sul Mincio )

) Gallo Calze ( Desenzano del Garda )

) Zucchi Bassetti Outlet ( Desenzano del Garda )

( ) Salewa Outlet ( Castelnuovo del Garda)

( del Garda) Mantova Village ( Mantua )

) Franciacorta Village ( Brescia )

) Eger 1877 ( Bassano del Grappa )

1877 ( ) Thuniversum ( Bozen )

) Outlet Center Brenner ( Brenner )

Center ( ) OLIP Factory Outlet ( Castelnuovo del Garda)

( del Garda) Off-Market ( Desenzano del Garda )

) Chervò Factory Outlet ( Costermano sul Garda)

Gardasee: Was bieten die verschiedenen Outlets an?

Alle diese Outlets am Gardasee haben unterschiedlichste Angebote. Eine Übersicht hilft auszusuchen, welche Outlets interessant für Sie sind.

Swinger International (Verona)

Das Outlet Swinger International liegt im Westen von Verona, nahe des kleinen Dorfes Mancalacqua. In dem sehr edlen Outlet-Center kann man Bekleidung jeder Art finden, unter anderem von den Marken Versace, Just Cavalli und Chiara Ferragni Brand. Auch wenn es ein Outlet ist, sind die Preise hier gemäß der Markenklamotten eher hoch. Direkt gegenüber des Outlets gibt es noch das Shoppingcenter La GrandeMela, das ebenfalls einen Abstecher wert ist.

Calzedonia Intimissimi Outlet Avio (Avio)

Das Calzedonia Intimissimi Outlet Avio liegt in dem Örtchen Avio, östlich des Gardasees und etwa eine Dreiviertelstunde Autofahrt von Riva del Garda entfernt. Das Outlet bietet Unterwäsche, Bademoden, Nachtwäsche, Socken und Strümpfe und feine Woll- und Cashmeremode der Marken Calzedonia, Intimissimi, Falconeri und Tezenis an.

Calzedonia Intimissimi Outlet Vallese (Verona)

Auch im Südosten von Verona, genauer gesagt in dem kleinen Dorf Vallese, gibt es ein Calzedonia Intimissimi Outlet. Dort wird die gleiche Mode wie in Avio verkauft. Wer eher um den südlichen Teil des Gardasees Urlaub macht, ist vermutlich schneller hier als in Avio.

Intrend Legnano (Legnano)

Das Outlet der Firma Intrend in Legnano liegt in der Stadt Legnano, etwa eine Autostunde von Peschiera del Garda im Süden des Gardasees entfernt. Dort findet man italienische Mode jeglicher Art: Mäntel, Hosen, Schuhe, aber auch Accessoires und Handtaschen können bei Intrend Legnano erworben werden.

MF1 Space (Valeggio sul Mincio)

In dem MF1 Space Outlet im Süden der Stadt Valeggio sul Mincio, die im Südosten des Gardasees liegt, dreht sich alles um Strickwaren. Der edle Stoffproduzent verkauft hier deutlich reduzierte Produkte der Marke MF1 Mario Foroni. Zu den Kunden von MF1 gehören Gucci, Dolce & Gabbana und Jil Sander.

Gallo Calze (Desenzano del Garda)

Italienischer gehts nicht: Das Outlet Gallo Calze am Süden des Gardasees in Desenzano del Garda ist spezialisiert auf Strumpfwaren. Neben Socken von hoher Qualität und mit ausgefallenen Designs für Frauen, Männer und Kinder findet man hier auch andere Modeprodukte.

Zucchi Bassetti Outlet (Desenzano del Garda)

Das traditionsreiche Textilienunternehmen Zucchi Bassetti betreibt am Gardasee, im südlichen Desenzano del Garda, ein Outlet für seine Produkte. Die edlen Textilwaren, wie Bettwäsche, Plaids oder Handtücher, werde dort stark reduziert verkauft.

Salewa Outlet (Castelnuovo del Garda)

Das Salewa Outlet ist für Outdoor-Sportler ein Paradies. Die Outdoor-Marke Salewa verkauft dort Sportbekleidung für alle möglichen Outdoor-Sportarten, wie Bergsteigen, Wandern oder Skifahren und das ganze zu reduzierten, fabrikähnlichen Preisen. Das Outlet liegt im Südosten des Gardasees bei Castelnuovo del Garda und ist einen Abstecher wert.

Mantova Village (Mantua)

Das Mantova Village ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Village, ein Dorf also. In dem Areal gibt es nicht nur über 100 Läden, in denen garantiert jeder Shopper etwas findet, es gibt dort auch Bars, Kulturveranstaltungen und Restaurants. Man kann ohne Probleme einen ganzen Tag an diesem Ort verbringen, der unweit des Stadtzentrums von Mantua im Süden des Gardasees gelegen ist.

Das Shopping liegt im Zentrum dieses Erlebnisses. In den vielen Läden gibt es Rabatte von bis zu 70 Prozent auf Marken wie Calvin Klein, Nike, Levi's, Geox, Adidas und viele mehr.

Franciacorta Village (Brescia)

Das Franciacorta Village ist ähnlich aufgebaut wie das Mantova Village, liegt aber deutlich näher am Gardasee, nahe der westlich gelegenen Stadt Brescia. Das Franciacorta Village ist mit seinen 190 Shops dazu noch deutlich größer als das Mantova Village und bietet genauso anderes Angebot wie Restaurants und Bars.

Eger 1877 (Bassano del Grappa)

Das Outlet des Stoffherstellers Eger 1877 in der Nähe des Ortes Bassano del Grappa im Osten des Gardasees ist zwar ein Stück entfernt vom Gardasee, aber dennoch einen Ausflug wert. Wer maßgeschneiderte Stoffe für Vorhänge, Möbel oder auch Bettwäsche sucht, wird hier fündig.

Thuniversum (Bozen)

Ein ganz anderes Angebot weist das Thuniversum in Bozen auf. Das Outlet des bekannten Südtiroler Porzellanherstellers Thun bietet neben aktuellen Kollektion reduzierte Ware aus vergangenen Kollektionen und stark reduzierte Produkte mit geringen Produktionsfehlern an. Wer schon länger auf der Suche nach Porzellanware jeglicher Art war, sollte die Fahrt nach Bozen nördlich des Gardasees auf sich nehmen.

Outlet Center Brenner (Brenner)

Das Outlet Center Brenner ist vermutlich eher für einen Abstecher auf dem Weg von Deutschland aus zum Gardasee geeignet, da es, wie der Name vermuten lässt, direkt am Brenner liegt. Wer auf der langen Autofahrt gen Süden von der Autobahn abfährt, um das Outlet zu besuchen, wird nicht enttäuscht werden. Alle möglichen Produkte, von Mode, über Haushaltsartikel bis hin zu Accessoires wie Brillen und Genussmitteln wie Schokolade können dort zu reduzierten Preisen erworben werden.

OLIP Factory Outlet (Castelnuovo del Garda)

Das OLIP Factory Outlet in Castelnuovo del Garda im Südosten des Gardasees hat vor allem Markenschuhe im Angebot. Das Outlet liegt, wie zu erwarten ist, direkt am Werk von Olip Calzaturificio. Dort findet man reduzierte Einzelmodelle, Modelle aus vergangenen Kollektionen und seltene Größen. Außerdem hat das Outlet auch Handtaschen und Accessoires im Angebot.

Off-Market (Desenzano del Garda)

Das Off-Market Outlet in Desenzano del Garda im Süden des Sees hat Mode jeglicher Art im Angebot. Von hochwertigen Oberteilen, Jeans und Schuhen, über Markensocken bis hin zu Kinderklamotten ist für jeden etwas dabei. Die Preise sind dabei reduziert gegenüber dem Online-Markt und den normalen Geschäften der Marke.

Chervò Factory Outlet (Costermano sul Garda)

Zuletzt ein Nischen-Outlet: Das Chervò Factory Outlet bei Costermano sul Garda im Osten des Gardasees hat alles im Angebot, was das Golferherz begehrt. Neben der Sportbekleidung findet man auch Freizeitkleidung in diesem Outlet direkt beim Werk der Firma Chervò.

Wer hier fündig wurde und ein Outlet entdeckt hat, dass er gerne besuchen würde, kann das bei seinem nächsten Aufenthalt am Gardasee tun. Für alle anderen bleiben glücklicherweise etliche andere Dinge, die es am Gardasee zu tun gibt. Wie etwa diese 15 Sehenswürdigkeiten, die man nicht verpassen sollte.