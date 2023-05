Garten-Kolumne

07:52 Uhr

So kann man Spargel ganz einfach im eigenen Garten ziehen

Plus Der leckere und sehr vielseitig zu verwendende grüne Spargel kann in jedem Gartenboden wachsen. Wer nach dem Pflanzen Geduld hat, erfreut sich jahrelang an ihm.

Von Marianne Scheu-Helgert Artikel anhören Shape

Seit Ende April verwöhnt mich mein Grünspargel im Garten jede Woche ein-, zweimal mit einem feinen Spargelgericht, am Folgetag gibt es Spargelsuppe. Das Beste dabei: Eigene Stangen kommen knackfrisch in die Küche. Übrigens schaffen es bei mir einige Stangen gar nicht bis ins Haus, sie werden gleich an Ort und Stelle roh vernascht.

Wer sich Spargel in den Garten holen will, muss langfristig planen, hat dann aber auch zumeist über zehn Jahre lang viel Freude an dieser insgesamt sehr einfachen und zuverlässigen Kultur. Grünspargel wächst ganz normal im Beet, seine Kultur verlangt im Unterschied zum Bleichspargel kein Anhäufeln. Zur Ernte schneidet man alle Stangen ab 25 cm Länge am Boden ab. Es gibt keine mühsame Suche in der Erde. Deshalb eignet sich Grünspargel auch für alle Gartenböden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen