Zwetschgen und ihre süße Verwandtschaft

Sie heißen "Katinka", "Tegera" oder "Haroma" und eignen sich hervorragend zum Naschen. Auch auf Kuchen machen sie sich sehr gut. Und pflegeleicht sind sie auch noch.

Zwetschgen gehören zu den pflegeleichtesten und zuverlässigsten Obstbäumen im Garten. Sie bieten bereits nach wenigen Jahren als kleine bis mittelgroße Bäume willkommenen, lichten Schatten am eigenen Sitzplatz, am Hauseingang oder am Kompostplatz, ohne die Nachbarn zu stören.

Im Juli reifen zunächst frühe Sorten wie die leicht violett schimmernde und backfeste "Katinka" und "Ersinger", neu ist die Sorte "Tegera". Später folgen ab Mitte August "Toptaste" und dann "Hauszwetschge" (am besten großfruchtige Varianten), "Cacaks Fruchtbare" sowie "Haroma".

Alle eignen sich gut ausgereift hervorragend zum Naschen. Im Supermarkt gekaufte Zwetschgen wurden leider allzu oft viel zu früh geerntet. Ihnen fehlt daher ein Gutteil des typischen Aromenspektrums.

Zwetschgen – vielseitiger als gedacht

Zwetschgen in Zimt und Rotwein sind jetzt eine ganz feine Nachspeise zu Vanille-Eis oder Griesschnitten. Für den Rumtopf gebe ich sie kurz in kochendes Wasser, fische sie gleich wieder heraus und enthäute sie, bevor ich sie halbiere oder viertele und dabei auch den Kern entferne. Spätere Zwetschgensorten eigenen sich gut zum Trocknen. Ideal dafür sind Hauszwetschgen, wenn sich in Stielnähe bereits feine Runzeln zeigen. Ich halbiere die Früchte und lege sie schiffchenartig in den Trockenapparat. Dabei trockne ich sie nur so weit, wie sie im Biss noch zart sind. Weil sie mit dieser Restfeuchtigkeit leicht schimmeln, gebe ich sie ins Gefriergerät, wo sie viel weniger Platz als frische Früchte brauchen. Zwetschgenkuchen gibt es in unzähligen Rezept-Varianten.

Mit Zwetschgen kann man wunderbar einen Kuchen belegen. Foto: Marianne Scheu-helgert





Mein fettarmes Traditionsrezept aus der Familie: Zwetschgen auf einem Hefeteigboden auslegen und mit Butterflöckchen und Brotstreuseln bestreuen. Solche Streusel stellt man aus Mischbrotkrume, Zimt und Zucker her. Für einen schnellen Zwetschgenkuchen im Winter friere ich vorgeputzte Zwetschgen ein. Die bei uns früher oft gepflanzte "Bühler Frühzwetschge" ist zu saftig zum Backen. Ich nehme diese Sorte als Mischungspartner für Holunder- oder andere Wildobstfruchtaufstriche.

Andere Zwetschgen-Verwandte

Besonders feine Naschfrüchte, die man im Supermarkt selten erhält, sind Mirabellen (gut auch zum Trocknen) und Renecloden, diese vor allem zum Frischgenuss oder als feine Mischungspartner in Obstsalaten. Beide ergeben sehr feine Kompotte. In älteren Gärten stehen oft auch noch Pflaumen zum Frischgenuss. Ihre Kerne erscheinen rundlicher, ihre Seitenleiste ist weniger ausgeprägt im Vergleich zu den Kernen der Zwetschge. Übrigens lassen sich auch aus den häufig im Garten gepflanzten Blutpflaumen feine Fruchtaufstriche kochen. Eine uralte Spezialität sind die selten gewordenen Zibarten mit einem Geschmack zwischen Pflaume und Schlehe. Sie dienten früher in Trockenobstkompotten als Zitronenersatz.

Sehr launisch im Garten sind die begehrten Pfirsiche und Aprikosen, ihre Blüten fallen oft Spätfrösten zum Opfer. Gelbfleischige Pfirsichsorten tragen regelmäßig starke Kräuselblätter. Bekämpfen müsste man diese Kräuselkrankheit mit einer Spritzung bereits lange vor dem Austrieb – im Spätwinter denkt aber keiner daran. Es gibt wenige weißfleischige Sorten (z.B. "Benedikte"), die kaum befallen werden. Aprikosen werden gar nicht so selten nach wenigen Jahren Opfer einer Stamminfektion, dann kann "wie aus heiterem Himmel" der ganze Baum welken und absterben. Ich rate daher zu beiden nur, wenn viel Platz vorhanden ist und die anderen zwetschgenartigen bereits ihren Platz im Garten gefunden haben.

Eine neuere, sehr empfehlenswerte Sortenkombination ist "Aprimira", mit zwetschgenförmiger, aber mirabellen-aprikosen-farbener Frucht ab Mitte August.

Am besten sucht man sich jetzt schon die richtigen Standorte im Garten aus, um dann im Oktober zu pflanzen. Dabei soll man sich unbedingt die Endgröße der Bäume vorstellen, sie werden etwa drei Meter breit und drei bis vier Meter hoch. Schon jetzt kann man in einer Baumschule nachfragen, wie deren Sortiment im Herbst aussehen wird.

Zur Person: Marianne Scheu-Helgert ist gelernte Gärtnerin. Bis vor kurzem leitete sie die Bayerische Gartenakademie.