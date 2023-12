Gartenkalender

28.12.2023

Zeit für Rückschau und Blick aufs neue Garten-Jahr

Wie schön wäre doch eine Nachhecke da hinten: Beim Blick in den Garten lassen sich Pläne für die nächste Saison entwickeln, die man am besten in einer Gartenkladde notiert.

Artikel anhören Shape

Was war, was kommt, was will ich ändern? Die winterliche Ruhephase im Garten können wir für gute Vorsätze nutzen, damit die kommende Saison wieder richtig Freude macht. Hier kommen Ideen.

Das Jahresende ist die perfekte Zeit für alle Gartenliebhaber, um einen Moment innezuhalten. Wir schauen zurück auf das vergangene Jahr und planen schon für das nächste. Zeit für eine Anpassung? Ein Garten ist ohnehin immer im Wandel, doch manchmal möchte man selbst etwas ändern: "Nur weil man sich einmal für eine bestimmte Gestaltung des Grundstücks entschieden hat, heißt das nicht, dass das auch für immer so bleiben muss", sagt Uschi App vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL). "Manchmal stellt man mit der Zeit einfach fest, dass der ursprüngliche Plan und die Vorstellung vom eigenen Garten nicht mehr zur heutigen Lebenssituation passen." Svenja Schwedtke, Staudengärtnerin aus Bornhöved, empfiehlt, eine Gartenkladde zu führen: "Notieren Sie sich Pflanzennamen und Gartenideen in einem schönen Notizbuch." So geht keine Idee verloren. Darin kann auch notiert werden, was Sie im nächsten Jahr anpflanzen möchten. Eine frühzeitige Planung hilft, alles Nötige rechtzeitig zu besorgen. Ihre Tipps für Gartenprojekte im neuen Jahr: - Terrassenüberdachung bauen: Ideal, um auch bei Regen draußen Zeit mit Freunden zu verbringen. - Insektenhotel mit Kindern bauen: Ein tolles Projekt, das Spaß macht und der Natur hilft. - Mehr Stauden für Insekten pflanzen. Wählen Sie Pflanzen, die Bienen, Hummeln und Schmetterlingen Nahrung bieten. - Naschhecke anlegen: Pflanzen Sie Beerensträucher und andere Früchte, die sowohl für Menschen als auch für Vögel lecker sind. - Gemüsegarten anlegen: Nichts schmeckt besser als frisches Gemüse direkt aus dem eigenen Garten. Und ansonsten gilt: "Der Winter ist eine Phase der Ruhe und Erholung. Das gilt sowohl für den Garten als auch für die Menschen, die ihn nutzen", so Uschi App. (dpa)

Themen folgen