Mit Kindern ins edle Restaurant: Welche Regeln gibt es?

Vor dem Besuch eines edlen Restaurants mit Kindern gibt es einige Knigge-Empfehlungen zu beachten. Wer einen entspannten Abend verbringen will, sollte sich vorbereiten.

In vornehmen Restaurants gelten besondere Verhaltensregeln. Meist sind die Speisen etwas ausgefallener und die Küchenchefs werden gerne kreativ. Gerade hier stellen sich viele Eltern die Frage: Kann ich mit meinem Kind in ein solches Restaurant? Bei der Beantwortung dieser Frage sollten Sie einige Dinge beachten.

Kinder im vornehmen Restaurant – ist das angemessen?

Ob man mit seinem Kind ein vornehmes Restaurant besuchen sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die wichtigsten Rollen spielen dabei die Eltern des Kindes und die Restaurantbetreiber. Denn ob ein Kind in einem feinen Restaurant erwünscht ist, hängt auch mit dem Hausrecht des Wirtes oder der Wirtin zusammen. „Ob Kinder in Restaurants erwünscht sind, ist eine Entscheidung des jeweiligen Hauses, die zumeist aufgrund von Erfahrungen getroffen wird“, erklärt Linda Kaiser, stellvertretende Vorsitzende der Deutschen-Knigge-Gesellschaft. Vor einem Besuch in einem vornehmen Restaurant ist es daher ratsam, sich zu informieren, ob Kinder überhaupt zugelassen werden.

Doch auch die Eltern spielen eine wichtige Rolle beim Besuch eines vornehmen Restaurants mit dem Kind. „Den Eltern sollte bewusst sein, dass Kinder während des Restaurantbesuches intensiver betreut werden müssen als in einer lockereren Umgebung“, so Kaiser. Daher appelliert die Knigge-Expertin in solchen Fällen besonders an die Rücksichtnahme auf andere Gäste, „wenn die Kinder sehr lebhaft oder laut sind oder Wartezeiten schlecht kompensieren können.“

Ab wann sind Kinder alt genug für ein edles Restaurant?

In einer besonders lebhaften und erziehungsintensiven Phase des Kindes kann der Besuch in einem ruhigen Nobelrestaurant für die Eltern und die anderen Gäste also schnell zur Belastungsprobe werden. Daher empfiehlt es sich, damit noch bis zu einem bestimmten Alter des Kindes zu warten. In besonders vornehmen Restaurants gilt es außerdem zu beachten, dass die angebotenen Speisen nicht immer den Geschmack von Kindern treffen. Kaiser empfiehlt daher mit dem Besuch zu warten, bis das Kind ein Alter erreicht hat, in dem es die Speisen, die auf der Karte stehen, auch mitessen kann: „Bestenfalls essen die Kinder das auf der Karte angebotene Essen mit, dies sollte ab einem Alter von ca. 4 Jahren möglich sein.“

Kinder im vornehmen Restaurant: Vorbereitung ist alles

Es gibt Verhaltensregeln, die Kinder bis zu ihrem ersten Besuch in einem vornehmen Restaurant gelernt haben sollten. Dabei spielt vor allem die Rücksichtnahme auf andere Gäste eine besonders tragende Rolle. „Die Kinder sollten in der Lage sein während des Aufenthaltes im Restaurant am Tisch sitzenzubleiben und nur in Begleitung von Erwachsenen umhergehen“, empfiehlt Knigge-Expertin Linda Kaiser. Und auch hier sind wieder die Erwachsenen gefragt, denn wenn der Bewegungsdrang des Kindes zu stark wird, empfiehlt Kaiser mit dem Kind auch einmal nach draußen zu gehen, um eine Runde zu toben.

„Es stört sicherlich niemanden, wenn das Kind am Tisch ruhig malt oder ein Spiel auf dem Tablet spielt“, erklärt sie. Dabei sei allerdings wichtig, dass die Spiele ohne Ton gespielt würden. Außerdem solle in gemäßigter Lautstärke gesprochen werden. „Lautes Schreien oder andere störende Geräusche oder Aktivitäten sollten vermieden werden.“ Zudem sei es schön, wenn die Kinder bereits den Umgang mit Besteck kennen und anwenden könnten, meint die Knigge-Expertin.

Mit Kindern im vornehmen Restaurant: die wichtigsten Regeln im Überblick

Es ist also nicht ausgeschlossen mit Kindern auch vornehme Restaurants zu besuchen. Vor dem Besuch sollten sich die Erwachsenen allerdings darüber im Klaren sein, dass es einige Verhaltensweisen gibt, die man hier beachten sollte.

Hier die wichtigsten Tipps der Knigge-Expertin: