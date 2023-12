Schmeckt die Cola bei McDonald's wirklich anders?

Die Coke bei McDonald's gibt es nicht in Flaschen - und das hat seinen Grund. Erfahren Sie hier, warum die Cola anders schmeckt und welches Rezept die Fastfood-Kette dafür verwendet.

"Die schmeckt doch anders" - hatten auch Sie schon mal das Gefühl, dass es geschmackliche Unterschiede zwischen einer bei McDonald's bestellten Coca-Cola und einer herkömmlichen Flasche Cola gibt? Die Beobachtung ist absolut korrekt, denn die Restaurantkette verwendet tatsächlich nicht die Coca-Cola in der Form, die man sonst aus den Flaschen kennt. Aber was genau ist anders? Benutzt McDonald's eine andere Cola? Oder liegt es an einem anderen Rezept? Lesen Sie hier, wie der Fastfoodtempel seine Coke zubereitet.

Die Cola bei McDonald's

Grundsätzlich bietet McDonald's seine Coca-Cola in der klassischen Form an, ebenso wie in den Versionen "Light Taste" und "Zero Sugar". Alle Sorten gibt es in drei verschiedenen Größen: Man kann sie in der Größe S erhalten, was 0,25 Litern Cola entsprechen. Außerdem können 0,4 Liter als Größe M gekauft werden - ebenso wie die Größe L mit 0,5 Litern. Den verschiedenen Größen gemeinsam ist, dass sie allesamt im Becher serviert werden.

Verwendet McDonald's die "normale" Coca-Cola®?

Ist man der Meinung, McDonald's würde hinter der Theke große Flaschen oder speziell für den Restaurantbetrieb geeignete Kanister voll mit Coca-Cola stehen haben und die Becher damit befüllen, irrt man. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen die Coke aus einem Getränkespender. Und daraus kommt eine Cola, die gewissermaßen in jedem McDonald's erst hergestellt werden muss. Hat die Fastfood-Kette dann ein eigenes Rezept?

McDonald's: Warum schmeckt die Cola anders?

Laut einem YouTube-Video des ZDF, konkreter des Kanals ZDFbesseresser wird hinter dem Tresen von McDonald's der offizielle Cola-Sirup von Coca-Cola selbst mit Wasser vermischt. Anschließend wird die "Schorle" aufgesprudelt - und das erhalten die Kundinnen und Kunden von McDonald's, wenn sie eine Cola bestellen.

Der Fastfood-Konzern erklärt auf seiner US-amerikanischen Fragen-und-Antworten-Seite, warum eine Coca-Cola in ihren Restaurants "so good" ["so gut"] schmecken würde: Bevor sie in die Abfüllstation kämen, würden sowohl das Wasser als auch der Sirup vorgekühlt werden. Auch das gesamte System des Getränkespenders würde anschließend weiter kalt gehalten werden. Zudem sei das Verhältnis des Sirups zum Wasser exakt so gewählt, dass das Eis schmelzen könne.

Letztlich sei der Strohhalm bei McDonald's etwas breiter als für gewöhnlich - was ebenfalls einen Unterschied machen könnte. Auf diese Weise könne der ganze Cola-Taste die eigenen Geschmacksknospen erreichen, heißt es.

Die Cola bei McDonald's ist anders - heißt das schlechter?

Das ZDF geht mit der Vorgehensweise von McDonald's in ihrem Video härter ins Gericht: Anders als in der Coca-Cola, die man aus Flaschen oder Dosen kennt und die in allen Fabriken exakt gleich produziert wird - nämlich mit schadstofffreiem Wasser - stamme das verwendete Wasser bei McDonald's aus dem Hahn.

Das wiederum bedeutet, dass die Qualität der servierten Cola von der des Leitungswassers vor Ort abhängt. Wie das ZDF berichtet, sind bei einem Test der McDonald's Cola in Berlin Rückstände gefunden worden, die möglicherweise von Röntgenkontrastmittel kommen. McDonald's zufolge, würde das Wasser gefiltert werden - und das bevor es im Getränkespender landen würde.

