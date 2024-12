Gebrannte Mandeln: Das sagt die Expertin zur Haltbarkeit

Gebrannte Mandeln überstehen den Weihnachtsmarkt-Besuch meist nicht. Falls vorher zu viele Semmeln oder Crêpes verzehrt wurden, kann dieser ungewöhnliche Fall aber vorkommen: Der süße Snack verschwindet in der Jackentasche. Wie lange sind die gebrannten Mandeln haltbar?

Hier in diesem Artikel finden Sie alle Informationen rund um die Haltbarkeit von gebrannten Mandeln.

Gebrannte Mandeln: Haltbarkeit im Überblick

Zucker ist ein hervorragendes Konservierungsmittel, trotzdem halten frisch zubereitete gebrannte Mandeln nicht ewig. Laut Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern ist sowohl die Zuckermenge als auch die Qualität der Nuss für die Haltbarkeit von gebrannten Mandeln entscheidend.

Wurden die Mandeln bereits vor Zubereitung lange gelagert, sind auch die gebrannten Mandeln dementsprechend nicht mehr so lange haltbar. Allgemein rät die Verbraucherzentrale, die gebrannten Mandeln "baldmöglichst" zu verzehren. Bei loser Ware lässt sich laut der Expertin keine genaue Zeitangabe geben.

Zustand Lagerung Haltbarkeit Gebrannte Mandeln vom Markt kühl, dunkel und trocken; im geschlossenen Behälter mehrere Wochen Gebrannte Mandeln vom Markt Tiefkühlschrank etwa ein Jahr Gebrannte Mandeln verpackt, Verpackung geschlossen kühl (10 bis 15 Grad), dunkel und trocken Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) beachten Gebrannte Mandeln verpackt, Verpackung geöffnet kühl, dunkel und trocken; im geschlossenen Behälter Herstellerangaben beachten

Quelle:Verbraucherzentrale

Ganze Nüsse sind laut der Verbraucherzentrale länger haltbar als zerkleinerte. Gerade bei Mandeln ist aber trotzdem Vorsicht geboten: Sie neigen zu Schimmelbildung. Verdorbene Nüsse bilden Aflatoxin, ein Schimmelpilz, der als krebserregend gilt und außerdem Leber und Milz schaden kann. Aflatoxine werden beim Erhitzen nicht zerstört. Die Haltbarkeit der gebrannten Mandeln hängt also vorrangig von dem Zustand der Mandeln ab. Da Sie diese auf dem Markt aber nicht prüfen können, sollten Sie die gebrannten Mandeln genau unter die Lupe nehmen.

Haltbarkeit: So bewahren Sie gebrannte Mandeln auf

Die Verbraucherzentrale rät, geschälte oder zerkleinerte Nüsse kühl aufzubewahren – auch im Kühlschrank. Bei gebrannten Mandeln trifft das aber nicht zu. Im Kühlschrank sei es "zu feucht", so die Expertin. Durch die Feuchtigkeit könne sich der Zucker laut der Expertin verflüssigen. Wenn Sie sicherstellen können, dass keine Feuchtigkeit in den Behälter gelangt, können gebrannte Mandeln aber im Kühlschrank aufbewahrt werden. So sorgen Sie für eine lange Haltbarkeit der gebrannten Mandeln:

Die gebrannten Mandeln vom Markt sollten Sie kühl, trocken und dunkel aufbewahren – ein allgemeiner Aufbewahrungsratschlag der Verbraucherzentrale bei Nüssen. Das gilt auch für gebrannte Mandeln. Warum? Nüsse enthalten viele ungesättigte Fettsäuren, die durch Lichteinfall zerstört werden. Die Nüsse beginnen dann ranzig zu schmecken. Gebrannte Mandeln sollten deshalb auch nicht in einem lichtdurchlässigen Glas aufbewahrt werden.

Sobald die Packung der gebrannten Mandeln geöffnet ist, sollten Sie die Nüsse in einer verschließbaren Dose im Dunkeln aufbewahren. Der Grund: Die Verpackung des Herstellers lässt sich meist nicht luftdicht verschließen. Achten Sie darauf, dass sich kein Kondenswasser im Inneren der Dose bildet, damit Sie die Nüsse noch über mehrere Wochen genießen können. Dieses entsteht zum Beispiel, wenn Sie die Dose im Kühlschrank aufbewahren, anschließend eine gewisse Zeit in der Sonne stehen lassen und die aufgewärmte Dose dann wieder zurück in den Kühlschrank stellen. Durch den starken Temperaturunterschied im Inneren und Äußeren der Dose bildet sich Kondenswasser.

Wann sind gebrannte Mandeln schlecht?

Expertin Daniela Krehl empfiehlt vor dem Verzehr der gebrannten Mandeln einen Sinnes-Check durchzuführen und auf Signalwirkungen zu achten:

Haben die Mandeln schwarze Flecken oder hat sich sogar Schimmel gebildet? Sofort entsorgen.

Riechen die Mandeln ranzig oder muffig? Sofort entsorgen.

Schmecken die gebrannten Mandeln bitter? Sofort entsorgen.

Laut Daniela Krehl sollten Sie die gebrannten Mandeln bei bitterem Geschmack lieber ausspucken und nicht schlucken. Aflatoxine sind nämlich hochpotente Gifte. Trotzdem gilt: Vermeiden Sie Lebensmittelverschwendung und vertrauen Sie Ihren Sinnen.

Kann man gebrannte Mandeln einfrieren?

Nüsse lassen sich ohne Probleme einfrieren, demnach können auch gebrannte Mandeln eingefroren werden. Der Zucker kann sich beim Auftauen aber verflüssigen, was die gebrannten Mandeln weich macht. Optimal ist die Aufbewahrung in der Tiefkühltruhe nicht, Nüsse halten gefroren aber über mehrere Monate. Falls Ihnen nicht nach gebrannten Mandeln ist, Sie diese aber nicht einfrieren wollen, können Sie die karamellisierten Nüsse auch als Topping für Joghurt oder Kuchen verwenden, so Daniela Krehl.

Haltbarkeit von gebrannten Mandeln: Mindesthaltbarkeitsdatum vs. Verbrauchsdatum vs. kein MHD

Daniela Krehl erklärt, dass für lose Ware keine genaue Zeitangabe gemacht werden kann. Bei gebrannten Mandeln vom Markt gibt es somit kein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Ein Sinnes-Check liefert aber meist zuverlässige Ergebnisse. Generell gilt das MHD als Richtlinie – anders als beim Verfallsdatum, wonach Lebensmittel nach Ablauf nicht mehr verzehrt werden dürfen. Haben Sie gebrannte Mandeln im Laden gekauft, sollten Sie sich an den Angaben des Herstellers orientieren. Sobald die Packung geöffnet ist, gilt das MHD nicht mehr.(AZ)

