Der Tucson zählt zur beliebten Gattung der Kompakt-SUV. Was ihn als Gebrauchten - zumindest in jungen Jahren - attraktiv macht, ist die Garantie über fünf Jahre und ohne Kilometerbeschränkung. Was weniger: eine alte Fehlfunktion, die auch schon den Vorgänger ix35 plagte, wie seine Bilanz bei der Kfz-Hauptuntersuchung zeigt.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: