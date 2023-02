Gehalt als "Müllmann": Was verdient man?

Ohne sie würde sich der Unrat auf den Straßen schnell stapeln: "Müllmänner" bzw. Müllwerker sorgen dafür, dass alles sauber bleibt. Wie viel Gehalt erhalten sie für diese Arbeit?

Die Bezeichnung "Müllmann" ist umgangssprachlich, die offizielle Berufsbezeichnung lautet Müllwerker. Welches Gehalt beziehen Müllwerker? Was gibt es während der Ausbildung und bestehen auch in diesem Berufsfeld Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern? Wir haben für Sie recherchiert und folgendes herausgefunden.

Gehalt als Müllwerker während und nach der Ausbildung

Viele Menschen machen sich keine Gedanken mehr, sobald der Hausmüll einmal in die Abfalltonne gegeben wurde und somit aus dem eigenen Blickfeld verschwunden ist. Ganz anders sieht das bei den Fachkräften für Kreislauf- und Abfallwirtschaft aus, deren Job darin besteht, sämtliche Aufgaben vom Abholen des Unrats bis hin zur finalen Wiederverwertung zu erledigen. Entgegen der weitläufigen Meinung gibt es für dieses wichtige Berufsbild sogar eine eigene Ausbildung. Diese dauert für gewöhnlich drei Jahre und läuft auf dualem Wege, also im Wechsel zwischen Betrieb und Berufsschule, ab. Dabei werden nicht nur allgemeinbildende Fächer wie Deutsch und Mathematik vermittelt, sondern vor allem auch die fachspezifischen Inhalte. Hierzu zählen beispielhaft Bio-Chemie, der Umgang mit diversen Gefahrengütern oder was unter nachhaltigen Recyclingverfahren zu verstehen ist. Natürlich gibt es schon während der Ausbildung ein Gehalt. Dies orientiert sich am TVöD, der für 2023 eine Vergütung von 1068 Euro brutto im ersten, 1118 Euro brutto im zweiten und 1164 Euro brutto im dritten Lehrjahr vorsieht.

Wurde die Ausbildung erfolgreich bestanden, steht dem Übergang in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis nichts mehr im Wege. Hier können die Müllwerker entsprechen mit einem höheren Lohn rechnen. Auch dieser wird in den meisten Fällen wieder am TVöD-E angelehnt sein, wobei das E hier für Entsorgung steht. Wer in der Entgeltgruppe 5 einsteigt, darf mit Stand 2022 ein Gehalt in Höhe von 2576 brutto im Monat erwarten. Im Regelfall steigt man bereits nach dem ersten Jahr innerhalb der Gehaltsstufe nach oben, sodass schon 2755 brutto monatlich warten. Die Entgeltgruppe 5 des TVöD-E sieht derzeit ein Maximalgehalt von 3184 Euro brutto pro Monat vor. Sollten die eingangs erwähnten Lohnforderungen der Gewerkschaften Erfolg haben, würden die hier genannten Werte entsprechend nach oben angepasst werden.

Gehalt als "Müllmann" bzw. Müllwerker nach Alter und Geschlecht

Da die Müllwerker mit Blick auf ihren Lohn mehrheitlich im TVöD-E eingruppiert sind, sollten zumindest zwischen Mann und Frau keine Unterschiede bestehen, was die Vergütung anbelangt. Hinsichtlich des Alters kann dies anders sein. In den meisten Berufen steigt das Gehalt schließlich mit der Erfahrung. So sieht auch der TVöD-E verschiedene Stufen vor, die die bereits abgeleisteten Jahre als Müllmann oder Müllfrau reflektieren sollen. Doch wie viel erhalten Beschäftigte in diesem Job nun wirklich? Eine Antwort darauf liefert unter anderem der Gehaltsrechner für den Öffentlichen Dienst, der auf dem momentan geltenden Tarifvertrag des Jahres 2022 basiert. Wie bereits angesprochen, werden Müllwerker meist in die Entgeltgruppe 5 einsortiert. Diese gliedert sich wiederum in sechs Stufen. Das Grundgehalt in Stufe 1 beträgt somit 2576 Euro brutto im Monat, wohingegen es in Stufe 6 bereits 3184 Euro brutto monatlich gibt. Wie viel davon am Ende auch hängen bleibt, ist vor allem eine Frage der individuellen Steuerklasse.

Gehalt als Müllwerker nach Bundesland

Es ist kein Geheimnis, dass die sogenannten neuen Bundesländer bezüglich des Gehalts oftmals hinterherhinken. Dies zumindest trifft auf viele Berufsfelder zu. Gilt das aber auch für den Job des Müllmanns beziehungsweise der Müllfrau? Abhilfe schafft hier der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Tatsächlich ergeben sich demnach und trotz der weitverbreiteten Tarifbindung Lohnunterschiede, die mitunter ziemlich groß ausfallen. Spitzenreiter bei der Vergütung der Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist Baden-Württemberg. Beschäftigte, die als Müllmann oder Müllfrau arbeiten, können hier durchschnittlich 3522 brutto pro Monat verdienen. Ebenfalls weit oben in der Liste liegen Hessen mit 3446 Euro brutto sowie Nordrhein-Westfalen mit immerhin noch 3303 Euro Monatsbruttolohn. Für viele Bundesländer gibt es jedoch laut dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit keine ausreichende Datenlage, sodass hier entsprechend auch keine Aussagen getroffen werden können. Diese Daten stellt die Bundesagentur zur Verfügung:

