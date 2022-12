Gehalt als Bauingenieur oder Bauingenieurin: Wie viel verdient man?

Als Bauingenieur verdient man in Deutschland gutes Gehalt. Doch ist die Höhe des Einkommens von verschiedenen Faktoren wie Berufserfahrung und Branche abhängig.

Das Berufsfeld von Bauingenieuren und Bauingenieurinnen ist vielfältig. Neben Planung und Berechnung von Baumaßnahmen aller Art gehört auch die Leitung ihrer Ausführung zum Aufgabenfeld. Diese verantwortungsvolle Beschäftigung wird auch mit entsprechend hohem Gehalt belohnt. Doch gibt es verschiedene Faktoren, die die Höhe des Einkommens beeinflussen können. Welche Rolle spielen Berufserfahrung und Geschlecht? Dieser und mehreren Fragen soll in diesem Artikel auf den Grund gegangen werden.

Wie viel Gehalt verdienen Bauingenieure und Bauingenieurinnen in Deutschland im Schnitt?

Das durchschnittliche Monatsgehalt von Bauingenieurinnen und Bauingenieuren liegt bei etwa 4157 Euro. Jedoch können verschiedene Faktoren dazu beitragen, dass das Gehalt höher oder tiefer liegt, als der Mittelwert. Wichtige Faktoren, die die Höhe des Gehalts beeinflussen sind:

Berufserfahrung

Branche

Betriebsgröße

Tarifbindung

Geschlecht

Bundesland

Welches Einstiegsgehalt verdienen Bauingenieure und Bauingenieurinnen?

Die Spanne des Einstiegsgehalts von Bauingenieuren und Bauingenieuren ist groß. So liegt dieses je nach Studienabschluss zwischen 50.000 und 60.000 Euro jährlich.

Studienabschluss Einstiegsgehalt pro Jahr Bachelor 52.580 Euro Master 56.106 Euro

Quelle: Aktuelle Gehaltsstudie von ingenieur.de

Welches Gehalt verdienen Bauingenieurinnen und Bauingenieure nach Berufserfahrung?

Abhängig von der Berufserfahrung kann das Gehalt von Bauingenieuren und Bauingenieurinnen im Laufe der Jahre ansteigen. In einer Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut herausgefunden, dass das durchschnittliche Einkommen bei einem Jahr Berufserfahrung bei etwa 3450 Euro liegt und nach mehr als 20 Jahren Berufserfahrung auf bis zu 4500 Euro ansteigen kann. Das höchste monatliche Durchschnittseinkommen verdienen der Tabelle zufolge Arbeitnehmende mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung.

Berufserfahrung Durchschnittliches Monatsgehalt Bis 1 Jahr 3450 Euro 2 bis 5 Jahre 3806 Euro 6 bis 10 Jahre 4323 Euro 11 bis 15 Jahre 4360 Euro 16 bis 20 Jahre 4615 Euro Über 20 Jahre 4501 Euro

Quelle: WSI-Lohnspiegel-Datenbank

Welchen Einfluss hat die Branche auf das Gehalt von Bauingenieurinnen und Bauingenieuren?

Nicht nur der Beruf Ingenieurin oder Ingenieur lässt sich anhand verschiedener Branchen aufteilen, sondern auch innerhalb des Bauingenieurwesens gibt es noch verschiedene branchenspezifische Unterscheidungen. So zeigt eine Erhebung des WSI beispielsweise, dass zwar 73 Prozent der Befragten im Bau tätig sind, jedoch 3,2 Prozent sich auf unternehmensbezogene Dienstleistungen verteilen. Zwei Prozent der Befragten arbeitet demzufolge in der Branche des Grundstücks- und Wohnungswesens. Je nach Branche verdienen Ingenieurinnen und Ingenieure unterschiedlich viel Gehalt.

Branche Durchschnittliches Montasgehalt Bau 4033 Euro Öffentliche Verwaltung 4231 Euro Energie- und Wasserversorgung 4466 Euro Unternehmensbezogene Dienstleistungen 4217 Euro Eisenbahnverkehr 4380 Euro Grundstücks- und Wohnungswesen 4451 Euro Chemische Erzeugnisse 5233 Euro Maschinenbau 5227 Euro

Quelle: WSI-Lohnspiegel-Datenbank

Welchen Einfluss hat die Betriebsgröße auf das Gehalt von Bauingenieuren und Bauingenieurinnen?

Je nach Größe des Betriebes, in dem Bauingenieure und Bauingenieurinnen arbeiten, variiert auch das Gehalt. In größeren Betrieben ist das durchschnittliche Gehalt meist höher als in kleineren Betrieben.

Betriebsgröße Durchschnittliches Monatseinkommen 1 bis 20 Beschäftigte 3658 Euro 20 bis 50 Beschäftigte 4038 Euro 50 bis 100 Beschäftigte 4029 Euro 100 bis 500 Beschäftigte 4379 Euro Über 500 Beschäftigte 4781 Euro

Quelle: WSI-Lohnspiegel-Datenbank

Welches Gehalt verdienen Bauingenieurinnen und Bauingenieure laut Tarif?

Bauingenieure und Bauingenieurinnen profitieren von einer Tarifbindung des Betriebs, in dem sie arbeiten. In tarifgebundenen Betrieben liegt ihr Monatseinkommen mit durchschnittlich 4648 € rund 22 Prozent über dem Gehalt ihrer Kollegen und Kolleginnen in nicht tarifgebundenen Betrieben, die durchschnittlich etwa 3807 Euro monatlich verdienen.

Welchen Einfluss hat das Geschlecht auf das Gehalt von Bauingenieurinnen und Bauingenieuren?

Laut einer Erhebung des WSI ist der Männeranteil im Bauingenieurswesen der dominierende. 78,4 Prozent der Befragten Personen waren Männer und der Frauenanteil lag bei 21,3 Prozent. Dabei liegt das monatliche Durchschnittseinkommen von Frauen in diesem Beruf mit 3802 Euro um 450 Euro niedriger als das der Männer mit durchschnittlich 4251 Euro monatlich.

Gehalt als Bauingenieur: Unterschiede in den Bundesländern

Je nach Bundesland unterscheiden sich die Durchschnittsgehälter von Bauingenieurinnen und Bauingenieuren. Das höchste durchschnittliche Monatsgehalt haben Bauingenieurinnen und Bauingenieure in Baden-Württemberg zu erwarten, während der Verdienst in Thüringen mit 3350 Euro unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt.

Bundesland Durchschnittliches Monatseinkommen Baden-Württemberg 4390 Euro Saarland 4200 Euro Bayern 4190 Euro Nordrhein-Westfalen 4190 Euro Bremen 4150 Euro Hessen 4110 Euro Niedersachsen 4010 Euro Rheinland-Pfalz 4010 Euro Hamburg 4000 Euro Schleswig-Holstein 3840 Euro Berlin 3690 Euro Sachsen 3490 Euro Brandenburg 3420 Euro Thüringen 3350 Euro

Quelle: campusjaeger.de