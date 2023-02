Gehalt als Bilanzbuchhalter oder Bilanzbuchhalterin: Wie viel verdient man?

Bilanzbuchhalter und Bilanzbuchhalterinnen behalten den Überblick, wenn es um Zahlen und Rechnungen geht. Aber mit welchem Gehalt dürfen sie im Gegenzug rechnen?

Ihre Welt sind zweifelsfrei die Zahlen. Ihnen entgeht kein Geschäftsvorfall. An ihnen kommt keine Rechnung vorbei. Bilanzbuchhalter behalten die Finanzen eines Unternehmens stets im Blick und liefern dem Management somit die Basis für wichtige Entscheidungen. Der Job scheint gerade richtig für all jene, die es gerne ganz genau nehmen. In der Buchhaltung ist schließlich Präzision gefragt, damit am Ende alles stimmt. Aber welches Gehalt darf man im Gegenzug erwarten? Wir haben für Sie recherchiert und sind zu folgenden Erkenntnissen gekommen. Vielleicht ist das Berufsbild nach diesen Informationen für Sie ein ganzes Stück spannender?

Gehalt als Bilanzbuchhalter nach dem Abschluss

Wie eingangs bereits erwähnt, kümmern sich Bilanzbuchhalter und Bilanzbuchhalterinnen in Unternehmen verschiedener Branchen und Größen vornehmlich um anfallende Rechnungen, bereiten die Bilanz und den Jahresabschluss vor und fungieren überdies allgemein als Ansprechpartner bei allen Belangen rund um das Rechnungswesen. Genau genommen handelt es sich bei der Berufsbezeichnung Bilanzbuchhalter beziehungsweise Bilanzbuchhalterin um eine Aufstiegsfortbildung, die laut der Steuer-Fachschule Dr. Endriss in den meisten Fällen auf einer kaufmännischen Ausbildung und facheinschlägiger Berufserfahrung fußt. Wie lange die Weiterbildung dauert, ist insbesondere davon abhängig, ob diese in Voll- oder Teilzeit absolviert wird.

Wer schließlich die Prüfung erfolgreich bestanden hat, beweist damit, dass eigenständig diverse Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens organisiert und durchgeführt werden können. Mitunter gehört auch die Führung von Mitarbeitenden zum Aufgabenspektrum eines Bilanzbuchhalters oder einer Bilanzbuchhalterin. Für die damit einhergehende Verantwortung sowie die innerhalb des Unternehmens wichtige Stellung gibt es im Gegenzug ein meist überdurchschnittliches Gehalt. Schon beim Einstieg beziehungsweise unmittelbar nach Abschluss der Prüfung winken Verdienstchancen von 3567 Euro brutto im Monat. Wie es beim Großteil der Berufe jedoch üblich ist, hängt auch der Lohn von Bilanzbuchhaltern und Bilanzbuchhalterinnen maßgeblich von mehreren Faktoren ab, die nachfolgend erwähnt werden.

Gehalt als Bilanzbuchhalter oder Bilanzbuchhalterin nach Unternehmensgröße

Es ist recht üblich, dass große Firmen höhere Gehälter zahlen als solche, die lediglich eine Handvoll Angestellter beschäftigen. Dieses Phänomen ist auch im Falle der Bilanzbuchhalter nicht anders. Laut Statista dürfen Bilanzbuchhalter und Bilanzbuchhalter in Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitenden durchschnittlich 44366 Euro brutto im Jahr erwarten. Wer dagegen eine Anstellung bei Unternehmen findet, deren Beschäftigtenzahl sich zwischen 101 und 1000 Personen bewegt, kann bereits auf ein Jahresbrutto von rund 50.581 Euro hoffen. Besonders viel können Bilanzbuchhalter und Bilanzbuchhalterin derweil in großen Unternehmen ab 1000 Mitarbeitenden verdienen – hier liegt der Verdienst gut und gerne bei mehr als 58.000 Euro brutto pro Jahr.

Gehalt als Bilanzbuchhalter nach Branche

In der Tat ist es mit Blick auf die Verdienstchancen nicht unbedingt egal, in welchem Wirtschaftszweig Bilanzbuchhalter tätig sind. So zeigen beispielsweise Datenauswertungen des Jobportals StepStone, dass Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Fahrzeugbau oder der Metallindustrie ihren Bilanzbuchhaltern überdurchschnittliche Gehälter bezahlen. Auch in der Chemiebranche sowie in der Feinmechanik lassen sich als Bilanzbuchhalter demnach besonders gute Löhne erzielen.

Gehalt als Bilanzbuchhalter nach Bundesland

Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit Glauben verdienen Bilanzbuchhalter in Hessen mit einem durchschnittlichen Bruttomonatslohn in Höhe von 4239 Euro deutschlandweit am besten. Auch die Gehälter in Baden-Württemberg sowie Hamburg sind mit jeweils 4113 Euro beziehungsweise 4080 Euro brutto pro Monat als überdurchschnittlich einzustufen. Die untere Grenze des Gehaltsvergleichs zwischen Bilanzbuchhaltern bildet indes Mecklenburg-Vorpommern. Hier liegt der Bruttolohn im Schnitt bei 2963 Euro monatlich. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht dies.

Region Gehalt Deutschland 3.790 € Baden-Württemberg 4.113 € Bayern 4.019 € Berlin 3.484 € Brandenburg 3.158 € Bremen 3.756 € Hamburg 4.080 € Hessen 4.239 € Mecklenburg-Vorpommern 2.963 € Niedersachsen 3.687 € Nordrhein-Westfalen 3.981 € Rheinland-Pfalz 3.794 € Saarland 3.682 € Sachsen 3.036 € Sachsen-Anhalt 3.071 € Schleswig-Holstein 3.665 €

Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit

Gehalt eines Bilanzbuchhalter oder einer Bilanzbuchhalterin in großen Städten:

Stadt Gehalt Thüringen 3.076 € Dortmund 4.036 € Dresden 3.239 € Düsseldorf 4.256 € Essen 4.232 € Frankfurt am Main 4.578 € Hannover 3.986 € Köln 4.088 € Leipzig 3.155 € München 4.580 € Nürnberg 3.826 € Stuttgart 4.156 €

Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit

Gehalt als Bilanzbuchhalter nach Alter und Geschlecht

Auffallend ist zunächst, dass männliche Bilanzbuchhalter in sämtlichen Altersgruppen mehr verdienen als ihre weiblichen Kolleginnen. Die Differenz ist bei den U-25-Jährigen dabei nur leicht ausgeprägt. Hier erhalten Männer rund 2841 Euro brutto im Monat, während Frauen auf einen Verdienst in Höhe von knapp 2819 Euro kommen. Mit zunehmendem Alter werden dann allerdings auch die Unterschiede größer. Männliche Bilanzbuchhalter verdienen gemäß den Angaben des Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit 4784 Euro brutto, Frauen für die gleiche Arbeit lediglich 3705 Euro.