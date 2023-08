Bis zu 6500 Euro: So viel Gehalt zahlt die Deutsche Bahn

Als Bahn-Fahrer spürt man am eigenen Leib, wenn die Mitarbeitenden für ein besseres Gehalt streiken. Doch wie viel Gehalt kann man bei dem Unternehmen wirklich verdienen?

Die Deutsche Bahn befördert laut eigenen Aussagen täglich mehr als 12 Millionen Personen in ganz Europa. Daran beteiligt sind nicht nur Lokführerinnen und Lokführer, sondern auch Gleisarbeiter, Fahrdienstleiterinnen, Zugbegleiter, die Bordgastronomie und viele mehr. Das Gehalt hängt dabei oft mit verschiedenen Tarifverträgen zusammen. Wie viel Gehalt man bei der Deutschen Bahn verdienen kann, erfahren Sie hier.

Gehalt für Mitarbeiter der Deutschen Bahn

Das Gehalt, das Mitarbeitende der Deutschen Bahn beziehen, unterscheidet sich je nach Aufgabenbereich und Berufserfahrung. Tarifverträge teilen die Mitarbeitenden der passenden „Funktionsgruppe“ zu, nach welcher sie bezahlt werden. Innerhalb der jeweiligen Funktionsgruppe gelten eigene Entgelttabellen. Je nach Berufserfahrung können Angestellte innerhalb der Entgeltgruppen aufsteigen und somit höheres Gehalt beziehen. Je nach Zulage, Sonderzahlungen und Berufserfahrung variiert das Gehalt zusätzlich. Daher ist es schwer, ein typisches Durchschnittsgehalt bei der Deutschen Bahn zu ermitteln. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland teilte die Deutsche Bahn folgende Durchschnittsgehälter bei einer 39-Stunden-Stelle mit:

Lokführerin und Lokführer: 44.000 bis 52.500 Euro brutto im Jahr

44.000 bis 52.500 Euro brutto im Jahr Fahrdienstleiterin und Fahrdienstleiter: 36.000 bis 54.500 Euro brutto im Jahr

36.000 bis 54.500 Euro brutto im Jahr Gleisbauerin und Gleisbauer: 37.000 bis 47.000 Euro brutto im Jahr

37.000 bis 47.000 Euro brutto im Jahr Zugbegleiterin und Zugbegleiter: 37.000 bis 50.000 Euro brutto im Jahr

37.000 bis 50.000 Euro brutto im Jahr Bordgastronomie: 33.500 bis 40.500 Euro brutto im Jahr

33.500 bis 40.500 Euro brutto im Jahr Reiseberaterin oder Reiseberater: 33.000 bis 41.500 Euro brutto im Jahr

In diesen Angaben sind zusätzliche Urlaubstage, die Mitarbeitende gegen einen Teil ihres Gehalts eintauschen können, enthalten. Außerdem gibt es Sonderregelungen für externe Dienstleisterinnen und Dienstleister, die nicht direkt bei der Deutschen Bahn angestellt sind.

Gehalt von Auszubildenden bei der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn bietet ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen. Ob als Berufskraftfahrerinnen, Bauzeichner, Industriekaufmann oder IT-Systemelektronikerin: in vier Ausbildungsbereichen deckt die Deutsche Bahn ein buntes Feld ab. Doch so vielseitig die Ausbildungschancen bei der Deutschen Bahn sind, so vielseitig ist auch das damit verbundene Gehalt. Hier gilt, ähnlich wie später im Beruf, je nach Tätigkeit und Berufserfahrung unterscheidet sich das Gehalt. So kann man bei der Deutschen Bahn je nach Ausbildungsjahr zwischen 1019 Euro und 1222 Euro im Monat verdienen.

Gehalt bei der Deutschen Bahn: Ingenieure verdienen am meisten

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, verdienen die Mitarbeitenden je nach Tätigkeit unterschiedlich viel. Dabei sind vor allem Ingenieure und Ingenieurinnen die am besten verdienenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit einem monatlichen Gehalt von etwa 6500 Euro brutto führen sie die Liste an. Gefolgt von IT-Fachkräften, die Angaben der Bahn zufolge etwa 6300 Euro brutto verdienen sollen. Demnach sind Hilfskräfte von DB Sicherheit oder Mitarbeitende im Telefonservice die Berufsgruppen mit dem geringsten Gehalt bei der Deutschen Bahn. Monatlich erhalten diese etwa 2400 Euro.

Die durchschnittlichen Brutto-Monatsgehälter bei der Deutschen Bahn inklusive Zulage hier in Kürze:

Ingenieure und Ingenieurinnen: 6500 Euro brutto monatlich

6500 Euro brutto monatlich IT-Fachkräfte: 6300 Euro brutto monatlich

Euro brutto monatlich Meister und Meisterinnen für Instandhaltung: 4400 Euro brutto monatlich

4400 Euro brutto monatlich Lokführer und Lokführerinnen: 4100 Euro brutto monatlich

4100 Euro brutto monatlich Fahrdienstleiter und Fahrdienstleiterinnen: 3900 Euro brutto monatlich

3900 Euro brutto monatlich Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen: 3500 Euro brutto monatlich

3500 Euro brutto monatlich Sicherheitsdienst: 2900 Euro brutto monatlich

2900 Euro brutto monatlich Busfahrer und Busfahrerinnen: 2800 Euro brutto monatlich

2800 Euro brutto monatlich Fahrzeugreiniger und Fahrzeugreinigerinnen: 2700 Euro brutto monatlich

2700 Euro brutto monatlich Telefonservice und Hilfskräfte von DB Sicherheit: 2400 Euro brutto monatlich

Das meiste Gehalt dürfte wohl Bahnchef Richard Lutz verdienen. Er ist seit 2017 der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens.