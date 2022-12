Gehalt als Fluglotse oder Fluglotsin: Wie viel verdient man?

Fluglotsinnen und Fluglotsen gehören in Deutschland schon in der Ausbildung zu den Topverdienern. Ihr Gehalt liegt weit über dem bundesweiten Durchschnitt.

Wenn man zum Himmel hinaufschaut, kommt man nicht umhin überall die weißen Kondensstreifen zu bemerken, die die Flugzeuge dort zeichnen. Manchmal sieht das ganze aus, wie ein richtiges Raster. Besonders über Flugplätzen ist die Ansammlung solcher Himmelskritzeleien groß. Fluglotsinnen und Fluglotsen sind am Boden dafür zuständig, dass diese Flugzeuge richtig koordiniert sind und sich am Ende nur ihre Kondensstreifen in der Luft kreuzen.

Ein wichtiger Job, dem viel Verantwortung innewohnt. Nicht umsonst ist der Job als Fluglotsin oder Fluglotse also einer der bestbezahlten in Deutschland. Doch wie viel verdient man eigentlich wirklich als Fluglotsin oder Fluglotse? Wie unterscheidet sich das Einstiegsgehalt von dem Ausbildungsgehalt und verdient man bei der Bundeswehr vielleicht sogar noch mehr? Dieser und weiteren Fragen soll in diesem Artikel auf den Grund gegangen werden.

Wie viel Gehalt verdienen Fluglotsinnen und Fluglotsen im Monat?

Viele Faktoren hängen mit dem Gehalt von Fluglotsinnen und Fluglotsen zusammen. Beispielsweise können weitere Qualifikationen und Berufserfahrungen einen Einfluss auf die Höhe des Gehalts nehmen. Auch die Arbeitszeiten und damit verbundene Zuschläge an Wochenenden und Feiertagen etwa lassen die Höhe des Gehalts leicht variieren.

Je nachdem, wie sich die genannten Faktoren auswirken, kann das Monatsgehalt durchschnittlich aber bis zu 10.000 Euro brutto betragen.

Ein wichtiger Faktor ist hier auch die Größe des Flugplatzes. Mehr Verkehrsaufkommen ist meist mit höheren Gehältern verbunden. An großen Flughäfen ist das Gehalt somit noch einmal höher als an kleineren Flugplätzen.

Wie viel Gehalt verdienen Fluglotsinnen und Fluglotsen netto im Monat?

Je nach Steuerklasse variiert das monatliche Nettoeinkommen von Fluglotsinnen und Fluglotsen. Aus einem monatlichen Bruttolohn von 10.000 Euro wird so nach Abzügen der Steuerklasse I noch ein monatliches Nettoeinkommen von etwa 5440 Euro berechnet.

Wie viel Gehalt verdienen Fluglotsinnen und Fluglotsen während der Ausbildung?

Während der Ausbildung ist das Gehalt von Fluglotsinnen und Fluglotsen meist schon deutlich höher, als in anderen Ausbildungsberufen. Der Beruf liegt im deutschlandweiten Vergleich auf dem ersten Platz der bestbezahlten Ausbildungen.

Insgesamt beträgt die Ausbildung zwei bis drei Jahre, je nach Standort und Ausbildungsbereich, und ist aufgeteilt in einen Theorieteil und einen Praxisteil. Während des Theorieteils verdienen die Auszubildenden etwa 1250 Euro brutto im Monat und erhalten zusätzlich von der Deutschen Flugsicherung DFS (https://www.dfs.de/dfs_karriereportal_2016/de/Fluglotse%20werden/) ein Wohngeld in Höhe von 400 Euro monatlich. Das Praxistraining absolvieren Auszubildende in einer Kontrollzentrale oder an einem Kontrollturm der DFS. Hier steigt das Auszubildendengehalt in der zweiten Hälfte der Ausbildung auf circa 4000 Euro brutto an. Je nach Ausbildungsfortschritt und Standort und Größe des Flugplatzes kann das Ausbildungsgehalt bis zum Ende der Ausbildung dann eine Höhe von etwa 5900 Euro brutto monatlich erreichen.

Ausbildungsteile Monatliches Bruttogehalt Teil 1: Theorie- und Simulationsausbildung 12 – 15 Monate 1250 (+ 400 Euro Wohngeld) Teil 2: Praktische Ausbildung / Training on the Job

12 – 18 Monate 4000 – 5900 Euro





Welches Einstiegsgehalt erwartet Fluglotsinnen und Fluglotsen?

Als Fluglotsin oder Fluglotse steigt man nach einer umfangreichen Ausbildung mit etwa 7000 Euro brutto Gehalt im Monat in das Berufsleben ein. Je nach Größe des Flughafens und durch Wochenend- oder Feiertagszuschläge kann dieses Einstiegsgehalt auf bis zu 9750 Euro steigen.

Wie viel Gehalt verdient man als Fluglotsin oder Fluglotse bei der Bundeswehr?