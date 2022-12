Gehalt als Altenpfleger oder Altenpflegerin: Wie viel verdient man?

Spiegelt das Gehalt von Altenpflegern und Altenpflegerinnen die Anstrengungen der Arbeit wieder? Die Verantwortung ist in kaum einem Beruf so hoch wie in der Pflege.

Altenpfleger und Altenpflegerinnen tragen ein hohes Maß an Verantwortung. Der Beruf gilt als körperliche und psychische Herausforderung und das Gehalt wird nicht selten diskutiert. Eine Frage, die bei Debatten um die Altenpflege immer wieder aufgeworfen wird, ist die Frage danach, ob das Gehalt auch wirklich die Mühen der Arbeit entsprechend belohnt. In diesem Artikel soll dieser Frage auf den Grund gegangen werden.

Gehalt als Altenpfleger und Altenpflegerin

Wie in vielen Berufen beeinflussen auch bei Altenpflegern und Altenpflegerinnen verschiedene Faktoren die Höhe des Gehalts. Gerade der viel diskutierte Pflegenotstand richtet seine Aufmerksamkeit auf das Einkommen von Altenpflegern und Altenpflegerinnen. Laut Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere Einkommen von Altenpflegekräften in Deutschland bei 3344 Euro brutto monatlich. Doch verschiedene Faktoren können einen gravierenden Einfluss auf die Höhe des Einkommens nehmen.

Faktoren, die die Höhe des Gehalts beeinflussen sind:

Berufserfahrung

Art der Einrichtung

Bundesland

Gehalt in der Ausbildung als Altenpfleger oder Altenpflegerin

Während der ersten beiden Jahre der dreijährigen Ausbildung sind Auszubildende der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammengenommen und lernen die Grundlagen des Pflegeberufs. Erst im dritten Jahr der Ausbildung findet dann die Spezialisierung im Berufsfeld statt. Je nachdem in welchem der drei Bereiche der Schwerpunkt gewählt wurde, findet die Abschlussprüfung im jeweiligen Fach statt.

Das Gehalt während der Ausbildung ist von ähnlichen Faktoren abhängig, wie das spätere Gehalt im Beruf. So unterscheiden sich die Ausbildungsgehälter ebenfalls je nach Art der Einrichtung und Region.

Durchschnittlich liegt das Ausbildungsgehalt für Altenpfleger und Altenpflegerinnen bei:

Ausbildungsjahr Durchschnittliches Monatsgehalt 1 1000 - 1141 Euro 2 1100 – 1202 Euro 3 1200 – 1303 Euro

Quelle: praktischarzt

Einstiegsgehalt als Altenpfleger oder Altenpflegerin

Das Einstiegsgehalt von Altenpflegern und Altenpflegerinnen kann je nach Bundesland und Träger der Einrichtung stark variieren. Durchschnittlich liegt das Einstiegsgehalt zwischen 2600 und 3200 Euro. Die große Spanne ist der Abhängigkeit von den zuvor genannten Faktoren geschuldet. Tariflich gebundene Einrichtungen zahlen meist ein höheres Einstiegsgehalt als nicht durch Tarifverträge geregelte Einrichtungen. Auch mit wachsender Berufserfahrung sind Mitarbeitende in Betrieben mit Tarifvertrag im Vorteil, da die Erfahrungsstufen und das damit zusammenhängende steigende Gehalt hier bereits im Voraus klar geregelt sind.

Gehalt als Altenpfleger oder Altenpflegerin: Art der Einrichtung

Je nach Art der Einrichtung kann das Gehalt höher oder niedriger ausfallen. Dabei unterscheiden sich vor allem die Gehälter von Altenpflegekräften, die in staatlichen Einrichtungen arbeiten von denen, die in privaten Einrichtungen tätig sind. Staatliche Einrichtungen sind in der Regel tariflich gebunden. Kirchliche Einrichtungen orientieren sich meist an den geltenden Tarifverträgen.

Altenpfleger und Altenpflegerin: Gehalt im öffentlichen Dienst

Bei staatlichen Einrichtungen gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich Pflege und Gesundheit (TVöD-P). Altenpfleger und Altenpflegerinnen werden laut dieser Tabelle in die Entgeltgruppe P7 Stufe zwei eingeordnet. Stufe eins wurde gestrichen. Somit erhält ein Altenpfleger oder eine Altenpflegerin nach abgeschlossener Ausbildung ein Einstiegsgehalt von 2932 Euro brutto monatlich.

Entgeltgruppe 2. Stufe 3. Stufe 4. Stufe 5. Stufe 6. Stufe P 16 4490 Euro 4648 Euro 5156 Euro 5749 Euro 6010 Euro P 15 4394 Euro 4538 Euro 4898 Euro 5329 Euro 5494 Euro P 14 4288 Euro 4428 Euro 4780 Euro 5257 Euro 5344 Euro P 13 4181 Euro 4318 Euro 4661 Euro 4909 Euro 4973 Euro P 12 3969 Euro 4099 Euro 4424 Euro 4624 Euro 4717 Euro P 11 3756 Euro 3879 Euro 4187 Euro 4392 Euro 4485 Euro P 10 3545 Euro 3660 Euro 3985 Euro 4142 Euro 4241 Euro P 9 3373 Euro 3545 Euro 3660 Euro 3880 Euro 3973 Euro P 8 3108 Euro 3257 Euro 3448 Euro 3602 Euro 3818 Euro P 7 2932 Euro 3108 Euro 3379 Euro 3514 Euro 3654 Euro

Quelle: TVöD-P, ab April 2022

Altenpfleger und Altenpflegerin: Gehalt in den Bundesländern

Je nach regionalem Standort der Einrichtung kann das Gehalt von Altenpflegern und Altenpflegerinnen höher oder niedriger ausfallen. Dabei ist immer noch ein großer Unterschied zwischen den neuen und den alten Bundesländern festzustellen. Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere Gehalt in Deutschland bei 3344 Euro. Am besten verdienen Altenpfleger und Altenpflegerinnen demzufolge in Baden-Württemberg mit 3598 Euro im Schnitt. Das Schlusslicht bildet Sachsen-Anhalt mit einem mittleren Einkommen von 2955 Euro.

Bundesland Durchschnittliches Monatsgehalt Baden-Württemberg 3598 € Bayern 3491 Euro Hamburg 3474 Euro Berlin 3428 Euro Bremen 3409 Euro Nordrhein-Westfalen 3405 Euro Rheinland-Pfalz 3347 Euro Saarland 3343 Euro Hessen 3306 Euro Schleswig-Holstein 3267 Euro Niedersachsen 3205 Euro Thüringen 3145 Euro Brandenburg 3111 Euro Mecklenburg-Vorpommern 3057 Euro Sachsen 2983 Euro Sachsen-Anhalt 2955 Euro

Quelle: Entgeltatlas