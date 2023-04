Gehalt als Arzt oder Ärztin: Wie viel verdient man?

Nach einer aufwendigen Ausbildungszeit winkt einem Arzt oder Ärztin in Deutschland ein hohes Gehalt. Je nach Berufserfahrung und Art der Einrichtung gibt es hier Unterschiede.

Ärzte und Ärztinnen verdienen viel Geld. Das ist jedenfalls die weitverbreitete Meinung. Doch an angehende Ärzte und Ärztinnen werden bereits von Beginn an hohe Anforderungen gestellt. Um zu einem Medizinstudium zugelassen zu werden, benötigen Bewerber und Bewerberinnen meist ein Abitur mit Einser -Schnitt und auch das Studium selbst hat es in sich. Als einer der wenigen Studiengänge, die deutschlandweit noch mit einem Staatsexamen abgeschlossen werden, zählt Medizin mit zu den schwierigsten. Nach sechsjährigem Studium und kaum bezahltem einjährigen Praktikum verdienen Assistenzärzte und Assistenzärztinnen meist kein sehr hohes Einstiegsgehalt.

Doch wie entwickelt sich das Gehalt von Ärzten und Ärztinnen im Laufe des Berufslebens? Welche Faktoren nehmen Einfluss auf die Höhe des Gehalts? Dieser und weiteren Fragen gehen wir im folgenden Artikel auf den Grund.

Gehalt als Arzt oder Ärztin

Laut Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liegt das mittlere Monatsgehalt von Ärzten und Ärztinnen bei 6525 Euro. Damit gelten Ärzte und Ärztinnen als Topverdiener in Deutschland.

In der Rechnung des Entgeltatlasses werden Assistenzärzte, Fachärztinnen und Weiterbildungsärzte gleichermaßen gewertet. Je nach Berufserfahrung kann sich das Gehalt von Ärztinnen und Ärzten jedoch unterscheiden. Auch zeigt der Vergleich, dass das Gehalt je nach Geschlecht und Bundesland unterschiedlich ausfallen kann. Ebenso kann es einen Unterschied machen, ob Ärztinnen oder Ärzte in Krankenhäusern angestellt sind und nach öffentlichem Tarif bezahlt werden, oder in privaten oder kirchlichen Einrichtungen arbeiten.

All diese Faktoren nehmen Einfluss auf die Höhe des Gehalts und sollen im Folgenden näher erläutert werden.

Einstiegsgehalt als Assistenzarzt oder Assistenzärztin

Nach einem erfolgreichen Abschluss des sechsjährigen Medizinstudiums, das ein unvergütetes praktisches Jahr beinhaltet, befinden sich Berufseinsteiger häufig in einer Weiterbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin. Daher werden Assistenzärztinnen und Assistenzärzte auch oft Weiterbildungsassistentinnen und Weiterbildungsassistenten genannt. In dieser Weiterbildungsphase steigen angehende Ärzte und Ärztinnen meist mit einem Einstiegsgehalt in Höhe von etwa 4800 bis 5000 Euro pro Monat ein.

Je nach Art der Einrichtung kann sich dieses Gehalt unterscheiden. Verschiedene Einrichtungen nutzen dabei unterschiedliche Tarifverträge. So sind kommunale Krankenhäuser oft an den Tarifvertrag-Ärzte, Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TV-Ärzte VKA) und Unikliniken an den Tarifvertrag-Ärzte, Tarifgemeinschaft der Länder (TV-Ärzte TdL) gebunden. In beiden Verträgen fallen Assistenzärztinnen und Assistenzärzte unter die Entgeltgruppe I innerhalb derer es noch einmal sechs verschiedene Gehaltsstufen gibt. Jährlich steigen Assistenzärzte und Assistenzärztinnen hier um eine Gehaltsstufe auf. Auch private Kliniken wie HELIOS, Asklepios und Röhn sind an eigene Tarifverträge gebunden.

Gehalt der Entgeltgruppe I anhand einzelner Tarifverträge

TV-Ärzte TdL 2023

Stufe 1: 5104,24 Euro

5104,24 Euro Stufe 2: 5393,56 Euro

5393,56 Euro Stufe 3: 5600,21 Euro

5600,21 Euro Stufe 4: 5958,42 Euro

5958,42 Euro Stufe 5: 6385,47 Euro

6385,47 Euro Stufe 6: 6552,04 Euro

TV-Ärzte VKA 2022

Stufe 1: 4852,02 Euro

4852,02 Euro Stufe 2: 5127,08 Euro

5127,08 Euro Stufe 3: 5323,50 Euro

5323,50 Euro Stufe 4: 5663,98 Euro

5663,98 Euro Stufe 5: 6069,96 Euro

6069,96 Euro Stufe 6: 6236,95 Euro

TV-Ärzte Asklepios

Stufe 1: 4930 Euro

4930 Euro Stufe 2: 5215 Euro

5215 Euro Stufe 3: 5420 Euro

5420 Euro Stufe 4: 5745 Euro

5745 Euro Stufe 5: 6160 Euro

6160 Euro Stufe 6: 6320 Euro

TV-Ärzte RKA (Rhön)

Stufe 1: 4819 Euro

4819 Euro Stufe 2: 5112 Euro

5112 Euro Stufe 3: 5315 Euro

5315 Euro Stufe 4: 5595 Euro

5595 Euro Stufe 5: 5849 Euro

5849 Euro Stufe 6: 6063 Euro

Gehalt als Arzt oder Ärztin gestaffelt

Das Gehalt von Ärzten und Ärztinnen ist häufig an Tarifverträge gebunden. Die Einstufung in die verschiedenen Entgeltgruppen wird hier an der Berufserfahrung und den Berufsjahren der einzelnen Personen gemessen. Fachärzte und Fachärztinnen bilden die Engteltgruppe Ä2 und sind somit die nächste Gehaltsstufe nach Assistenzärzten und Assistenzärzinnen.

Innerhalb der Entgeltgruppen gibt es dann wiederum verschiedene Gehaltsstufen, die man erreichen kann. Zum Erreichen der verschiedenen Stufen innerhalb einer Entgeltgruppe sind die Jahre in der vorherigen Stufe entscheidend. So wird man beispielsweise ab dem vierten Berufsjahr als Fachärztin automatisch in Entgeltstufe 2 eingestuft. Ab dem siebten Berufsjahr gehören Fachärzte schon der Stufe 3 an. Ab dem neunten Berufsjahr werden Fachärztinnen dann nach Stufe 4, ab dem elften Berufsjahr nach Stufe 5 und ab dem 13. Jahr nach Stufe 6 innerhalb der Entgeltgruppe Ä2 "Facharzt" oder "Fachärztin" bezahlt.

So steigert sich das Gehalt je nach Berufsjahren in der jeweiligen Entgeltgruppe. Doch nicht in allen Entgeltgruppen gibt es sechs Stufen.

Gehalt als Arzt oder Ärztin in öffentlichen Einrichtungen

Je nach Art der Einrichtung und Berufserfahrung ist das Gehalt von Ärzten und Ärztinnen, die in öffentlichen Einrichtungen arbeiten, an unterschiedliche Tarifverträge gekoppelt. Bei öffentlichen Einrichtungen gilt, wie bereits für Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, meist der TV-Ärzte VKA oder – in Universitätskliniken – der TV-Ärzte TdL. Mit steigender Berufserfahrung erhöhen sich auch die Aufstiegschancen von Ärztinnen und Ärzten. Mögliche weitere Gehaltsstufen, die an höhere Entgeltgruppen geknüpft sind, sind die des Facharztes oder der Fachärztin, Oberärztin oder Oberarzt und schließlich die Stelle der leitenden Oberärztin, oder des leitenden Oberarztes. Chefärztinnen und Chefärzte werden häufig außertariflich bezahlt.

Entgelttabelle für Unikliniken

Facharzt / Fachärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 6736,78 Euro

6736,78 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 7301,63 Euro

7301,63 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 7797,59 Euro

7797,59 Euro Stufe 4 (ab 9. Jahr): 8076,29 Euro

8076,29 Euro Stufe 5 (ab 11. Jahr): 8228,22 Euro

8228,22 Euro Stufe 6 (ab 13. Jahr): 8438,20 Euro

Oberarzt / Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 8438,20 Euro

8438,20 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 8934,16 Euro

8934,16 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 9643,64 Euro

Leitender Oberarzt / Leitende Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 9926,10 Euro

9926,10 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 10.635,56 Euro

10.635,56 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 11.200,40 Euro

Entgelttabelle für kommunale Kliniken

Facharzt / Fachärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 6403,90 Euro

6403,90 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 6940,83 Euro

6940,83 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 7412,29 Euro

7412,29 Euro Stufe 4 (ab 9. Jahr): 7687,33 Euro

7687,33 Euro Stufe 5 (ab 11. Jahr): 7955,76 Euro

7955,76 Euro Stufe 6 (ab 13. Jahr): 8224,22 Euro

Oberarzt / Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 8021,27 Euro

8021,27 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 8492,71 Euro

8492,71 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 9167,18 Euro

Leitender Oberarzt / Leitende Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 9435,59 Euro

9435,59 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 10.110,10 Euro

Gehalt als Arzt oder Ärztin bei privaten Einrichtungen

Ähnlich wie bei öffentlichen Einrichtungen richtet sich auch das Gehalt von Ärztinnen und Ärzten in privaten Kliniken nach eigenen Tarifverträgen. Die größten privaten Klinikverbunde haben dazu eigene Tariftabellen.

Die Helios Kliniken sind in Deutschland der größte private Klinikverbund. Im Gegensatz zu öffentlichen Einrichtungen und anderen privaten Klinikverbunden staffeln die Helios-Kliniken das Gehalt für Ärztinnen und Ärzte in ihren Tarifverträgen nicht nur alle drei bis fünf Jahre, sondern jährlich oder alle zwei Jahre.

Entgelttabelle für Helios-Kliniken

Facharzt / Fachärztin

Jahr 1: 6516,71 Euro

6516,71 Euro Jahr 2: 6581,24 Euro

6581,24 Euro Jahr 3: 6710,27 Euro

6710,27 Euro Jahr 4: 7060,72 Euro

7060,72 Euro Jahr 5: 7254,28 Euro

7254,28 Euro Jahr 6: 7384,59 Euro

7384,59 Euro Jahr 7: 7643,94 Euro

7643,94 Euro Jahr 8: 7967,81 Euro

7967,81 Euro Jahr 9: 8032,33 Euro

8032,33 Euro Jahr 10: 8096,85 Euro

8096,85 Euro Jahr 11: 8225,90 Euro

8225,90 Euro Jahr 12: 8291,67 Euro













Oberarzt / Oberärztin

Jahr 1: 8316,99 Euro

8316,99 Euro Jahr 3: 8368,85 Euro

8368,85 Euro Jahr 5: 8688,14 Euro

8688,14 Euro Jahr 7: 9007,44 Euro













Leitender Oberarzt / Leitende Oberärztin

Jahr 1: 9651,96 Euro

Auch die Asklepios-Kliniken zählen zu Deutschlands größten Klinikverbunden. Die einzelnen Gehaltsstufen innerhalb der Entgeltgruppen sind hier wie bei öffentlichen Einrichtungen geregelt. Der aktuelle Tarifvertrag gilt bis zum 31.12.2022 und wird anschließend neu verhandelt.

Entgelttabelle für Asklepios-Kliniken

Facharzt / Fachärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 6500 Euro

6500 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 7045 Euro

7045 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 7510 Euro

7510 Euro Stufe 4 (ab 9. Jahr): 7795 Euro

7795 Euro Stufe 5 (ab 11. Jahr): 8055 Euro

8055 Euro Stufe 6 (ab 13. Jahr): 8225 Euro

Oberarzt / Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 8145 Euro

8145 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 8610 Euro

8610 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 9040 Euro

Leitender Oberarzt / Leitende Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 9565 Euro

Zu den Sana-Kliniken zählen insgesamt mehr als 50 Krankenhäuser in Deutschland. Der private Klinikverbund hat einen eigenen Tarifvertrag für seine Mitarbeitenden.

Entgelttabelle für Sana-Kliniken

Facharzt / Fachärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 6047,90 Euro

6047,90 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 6581,90 Euro

6581,90 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 7049,90 Euro

7049,90 Euro Stufe 4 (ab 9. Jahr): 7323,90 Euro

7323,90 Euro Stufe 5 (ab 11. Jahr): 7743,90 Euro

7743,90 Euro Stufe 6 (ab 13. Jahr): 7850,90 Euro

Oberarzt / Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 7606,90 Euro

7606,90 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 8121,90 Euro

8121,90 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 8789,90 Euro

Leitender Oberarzt / Leitende Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 9054,90 Euro

9054,90 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 9725,90 Euro

Gehalt als Arzt oder Ärztin bei kirchlichen Einrichtungen

Wenn Krankenhäuser kirchliche Träger haben, gelten die entsprechenden Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des jeweiligen Trägers. Die aktuell geltenden Regelungen für Ärztinnen und Ärzte haben wir hier für sie aufgelistet.

Entgelttabelle für Caritas-Kliniken

Facharzt / Fachärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 6403,90 Euro

6403,90 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 6940,83 Euro

6940,83 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 7412,29 Euro

7412,29 Euro Stufe 4 (ab 9. Jahr): 7687,33 Euro

7687,33 Euro Stufe 5 (ab 11. Jahr): 7955,76 Euro

7955,76 Euro Stufe 6 (ab 13. Jahr): 8224,22 Euro

Oberarzt / Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 8021,27 Euro

8021,27 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 8492,71 Euro

8492,71 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 9167,18 Euro

Leitender Oberarzt / Leitende Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 9435,59 Euro

9435,59 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 10.110,10 Euro

Auch die Diakonie ist Träger verschiedener kirchlicher Einrichtungen. Die Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie folgen dem bekannten Muster der Einstufung in die Entgeltgruppen.

Entgelttabelle für Diakonie-Kliniken

Facharzt / Fachärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 6295,47 Euro

6295,47 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 6823,31 Euro

6823,31 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 7286,80 Euro

7286,80 Euro Stufe 4 (ab 9. Jahr): 7557,15 Euro

7557,15 Euro Stufe 5 (ab 11. Jahr): 7821,05 Euro

7821,05 Euro Stufe 6 (ab 13. Jahr): 8084,97 Euro

Oberarzt / Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 7885,46 Euro

7885,46 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 8348,89 Euro

8348,89 Euro Stufe 3 (ab 7. Jahr): 9011,96 Euro

Leitender Oberarzt / Leitende Oberärztin

Stufe 1 (ab 1. Jahr): 9275,82 Euro

9275,82 Euro Stufe 2 (ab 4. Jahr): 10.438,85 Euro

Gehalt als Arzt oder Ärztin in den Bundesländern

Je nach Bundesland unterscheidet sich das mittlere Gehalt von Ärztinnen und Ärzten. Das kann mit der jeweiligen Berufserfahrung zusammenhängen. Der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit liefert hierzu eine Übersicht.

Bundesland Monatsgehalt Nordrhein-Westfalen 6788 Euro Saarland 6743 Euro Rheinland-Pfalz 6728 Euro Hessen 6648 Euro Bremen 6592 Euro Baden-Württemberg 6576 Euro Niedersachsen 6538 Euro Schleswig-Holstein 6448 Euro Bayern 6386 Euro Berlin 6332 Euro Sachsen-Anhalt 6303 Euro Thüringen 6299 Euro Sachsen 6263 Euro Hamburg 6253 Euro Mecklenburg-Vorpommern 6230 Euro Brandenburg 6086 Euro

Quelle: Entgeltatlas 2021